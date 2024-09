Bravida trekker seg fra sykehusutbygging i Stavanger – saksøker helseforetaket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bravida sier de har rundt 250 millioner kroner utestående og mener det har vært uforsvarlige endringer av prosjektet underveis, skriver Stavanger Aftenblad.

Selskapet har vært engasjert i fase en av utbyggingen av nye Stavanger universitetssjukehus, eller Nye SUS, som prosjektet heter. Dette arbeidet er de stort sett ferdige med i løpet av oktober.

Men Bravida vil ikke lenger søke på flere oppdrag i prosjektet. Istedenfor blir det en tre måneder lang sivilsak mot Helse Stavanger i Sør-Rogaland tingrett neste år.

Bravida har i sitt prosesskriv til retten uttrykt hvordan endrede krav fra byggeledelsen underveis i arbeidet har ført til store ekstrautgifter for dem.

Helse Stavanger mener Bravida har fremmet uberettigede krav.

– Som offentlig foretak forvalter vi fellesskapets midler, og med det oppfatter vi at det følger et ansvar for å avvise krav vi mener er uberettigede, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson til Aftenbladet.

