Mann (29) funnet død i vann i Bergen

– Avdøde fraktes videre til Haukeland universitetssjukehus, skriver Vest politidistrikt til pressen.

Politiet fikk melding via AMK lørdag om at det var observert en person i vannet. Politiet vet ikke hvor lenge vedkommende var i vannet, eller hva som gjorde at personen havnet der.

Det er besluttet obduksjon av avdøde, og politiet oppretter sak. Det er foreløpig ikke fremkommet ytterligere opplysninger rundt foranledning eller eventuelt hvor lenge avdøde har vært i vannet, skriver politiet i en melding til mediene.

Ved 17-tiden melder politiet at avdøde er en 29 år gammel mann, bosatt på Askøy, og at pårørende er varslet.

