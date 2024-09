Miljødirektoratet strammer inn på laksefisket

– Basert på erfaringene med mange års nedgang i mengden laks som kommer til elvene for å gyte og årets rekordlave innsig av stor laks i deler av landet, mener vi det er behov for å legge om til en føre var-strategi for reguleringen av laksefisket, sier miljødirektør Ellen Hambro.

– Det betyr et mer begrenset fiske i starten av sesongen, og at det heller kan åpnes for å fiske mer senere dersom innsiget av laks viser seg å være godt nok, sier hun.

Ber om plan

Elveeierlagene i områder hvor det har vært spesielt lite laks, vil bli bedt om å skissere en plan for hvordan fisket fremover skal foregå.

– For å få lov til å fiske laks tidlig i sesongen, må elveeierlagene i elver der det var spesielt lite laks i år legge fram en realistisk plan for hvordan de skal holde uttaket av laks på et minimum inntil man ser at det kommer nok laks opp i elvene, og fisket eventuelt kan økes. Alternativet er å utsette starten på fiskesesongen, sier Ellen Hambro.

Bekymret for lakseungene

Endringene vil også få konsekvenser for hvordan sjølaksefiske må reguleres, sier Hambro. De siste årene har Miljødirektoratet sett stadig færre laks opp i norske elver. Dette skaper bekymring for situasjonen fremover.

– Vi er bekymret for om laksestammene klarer å produsere nok lakseunger til at det skal være forsvarlig å fiske laks også i fremtiden, sier hun.

Lakseoppdrett, lus og sykdom

Foreningen Norske Lakseelver er bekymret for situasjonen. De peker på oppdrettsnæringen som en av truslene og årsakene til villaksbestandens nedgang.

– I år så vi en generell nedgang i villaksbestandene over store deler av landet. Det var ille der det ikke er stor oppdrettspåvirkning, men det var katastrofalt der det er stor oppdrettspåvirkning, sier kommunikasjonsansvarlig Pål Mugaas i Norske Lakseelver.

Tre av de fire største truslene mot villaksen skapes ifølge forskerne av lakseoppdrett; lakselus, rømming og sykdom, påpeker Mugaas.

– Grunnen til dette er produksjonen av oppdrettslaks i åpne merder i de norske fjordene. Dette er en teknologi som må skiftes ut umiddelbart og som vil gi umiddelbar effekt, sier han.

