Fellesforbundet og NHO med felles krav om boligpolitikk

Ap har i sitt forslag til stortingsprogram satt seg mål om at det de neste årene skal bygges 130.000 nye boliger i Norge. Verken Fellesforbundet eller NHO Byggenæringen er imponert. De krever flere endringer, skriver Klassekampen.

– Vi mener det viktigste er å styrke Husbanken og å få til en fortgang i håndteringen av byggesøknader. Det går for tregt. Det er helt ekstremt hvor tregt det går nå, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum – som også sitter i Aps sentralstyre.

AUF-leder Astrid Hoem, som sitter i programkomiteen til Arbeiderpartiet, minner om at dette så langt er et utkast til et nytt partiprogram, og at Eggum derfor bør engasjere seg i programarbeidet dersom han ønsker endringer.

– Nå kommer snart programmet, og det er det mest offensive vi har hatt på boligpolitikk i moderne tid. Jeg tror også Jørn kommer til å finne politikk han liker der, sier Hoem.

Les også: – Utleier ønsket en som kunne hente barna i barnehagen

Les også: Dette er de norske «arbeidende fattige» (+)

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)