Politikere slipper unna ny parkerings-avgift på Løvebakken

Av Marie De Rosa/NTB

Stortingsdirektør Kyrre Grimstad mener det er gode grunner til forskjellsbehandlingen. Han viser til at mange representanter bor langt unna Oslo og pendler inn til Stortinget når de skal møte der, og ellers reiser mye rundt.

– Det er også sikkerhetsmessige grunner til at de kan parkere gratis på Stortinget, sier han til NTB.

Senterpartiet er skeptisk

I dag er det gratis for både stortingsrepresentanter og ansatte å bruke stortingsgarasjen. Nå vil altså Grimstad stramme inn, men kun for de ansatte.

– Ansatte har adgang til å parkere i garasjen når det er ledig kapasitet der på kvelder og i helger, men jeg mener det er rimelig at de da må betale noe for det, i likhet med alle andre som vil kjøre inn til Oslo sentrum, sier han.

Avgiften skal være på 50 kroner dagen for parkering utenom arbeidstid, med planlagt virkning fra 1. oktober. Grimstad foreslår at det både skal gjelde ansatte i administrasjonen, som han leder, og ansatte i partigruppene. Det skriver han i et notat til sekretariatslederne på Stortinget, hvor han ber om deres tilbakemelding.

Senterpartiet mener avgjørelsen må overlates til Stortingets presidentskap og vil koble på brukerrådet for representantordninger.

– Min innstilling er at dette spørsmålet må avgjøres i de rette organer, skriver sekretariatsleder John Arne Balto i en epost til Grimstad.

Vil unngå kritikk og omdømmetap

Målet med den nye parkeringsavgiften er blant annet å «unngå kritikk og mulig tap av omdømme for Stortinget og Stortingets administrasjon», skriver Grimstad i notatet.

Stortingspolitikerne har vært i hardt vær de siste årene for feil bruk av ulike goder, som etterlønn og pendlerboliger. Grimstad tror parkeringsavgiften vil bidra positivt til Stortingets omdømme, selv om den ikke omfatter representantene.

Stortingspolitikerne har i 2024 en årslønn på 1.171.000 kroner.

– Jeg mener tiltaket vil bidra til å bygge tillit til at Stortingets administrasjon drives på en god måte, og at det igjen underbygger tilliten til Stortinget som institusjon, sier Grimstad.

Kan bli enda dyrere

Parkeringsavgiften på 50 kroner dagen skal også «bidra til å redusere biltrafikken i Oslo sentrum».

Stortingsgarasjen ligger under stortingsbygningen på Eidsvolls plass, midt i Oslos smørøye. Til sammenligning må en bilist som parkerer i Wergelandsveien like ved, betale 60 kroner for én time.

Grimstad utelukker ikke at avgiften kan bli oppjustert.

– Mitt forslag er at vi innfører dette som en prøveordning, og at vi etter en tid evaluerer hvordan den fungerer. Da vil vi kunne vurdere om man bør bredde ut ordningen og justere prisen.

MDG, Rødt og Venstre vil likebehandle

Sekretariatslederne har fått frist til fredag med å gi tilbakemelding. Etter det vil stortingsdirektøren vurdere om avgiften skal innføres og for hvem, sier han til NTB.

MDG stiller seg helhjertet bak og mener ordningen også bør gjelde de folkevalgte. Det samme mener Rødt og Venstre.

Rødt og MDG har tatt saken i egne hender og bestemt at partiets stortingsrepresentanter må betale for privat bruk av garasjen.

– Når parkeringsplassene blir færre og dyrere for alle andre, fordi biltrafikken særlig i storbysentrum må reduseres, er det urimelig at stortingsgarasjen skal stå gratis tilgjengelig også for private formål, sier parlamentarisk nestleder Tobias Drevland Lund.

Verken SV, KrF, Høyre eller Arbeiderpartiet har innvendinger. Sekretariatsleder Snorre Wikstrøm i Ap understreker at saken ikke har vært til behandling i partiet, og at han har gitt tilbakemelding som personalleder for de ansatte.

Bilpartiet Frp har ennå ikke bestemt seg for hva de skal mene om saken, forteller sekretariatsleder Liv Lønnum.

































