DNB etterlyser nye tiltak mot organisert kriminalitet

– Vi ser et økende behov for å styrke samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, og vi trenger å bedre informasjonsdelingen mellom oss og politiet, også innenfor dagens regelverk, sier konsernsjef Kjerstin Braathen til Dagens Næringsliv.

Under et møte 28. august med blant annet Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet og Finanstilsynet la DNB fram flere tiltak for å styrke samarbeidet mellom det offentlige og private i arbeidet mot økonomisk kriminalitet,

Banken ber blant annet om at finansforetak får adgang til å dele informasjon med politiet på eget initiativ ved mistanke om kriminalitet, på linje med den varslingsretten revisorer har i dag.

DNB mener også at terskelen for politiets informasjonsdeling med finansforetak bør senkes til samme nivå som for deling med offentlige organer.

