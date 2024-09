Mann tiltalt for voldtekt av to mindreårige jenter

Mannen skal ifølge tiltalen ha utført flere overgrep mot to jenter, som begge på et tidspunkt skal ha blitt voldtatt. Overgrepene skal ha skjedd over en tidsperiode på to år, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Den tiltalte mannen har ikke erkjent straffskyld.

Ifølge tiltalen skal mannen på et tidspunkt ha forsøkt å utføre en seksuell handling mot den ene jenta. Da hun sa at hun ikke ville, skal han ha tatt tak i jenta, holdt henne fast og forgrepet seg. På dette tidspunktet var jenta fylt 14 år.

Denne hendelsen skal ha funnet sted bare uker etter at han skal ha hatt samleie med den andre jenta, som ifølge tiltalen var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvn eller beruselse.

Ifølge avisen må mannen møte i tingretten senere denne måneden.