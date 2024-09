Ingen teaterstreik – partene enige på overtid

Etter at fristen for å komme til enighet gikk ut ved midnatt, fortsatte partene meklingen på overtid, fikk NTB opplyst fra riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Klokken 3.19 meldte Spekter om enigheten. Også Fagforbundet bekreftet enighet på dette tidspunktet.

Løsningen innebærer at LO Stats medlemmer i Fagforbundet, Creo og NTL i teatrene får et lønnsoppgjør i tråd med normen fra frontfaget, skriver arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

Ingen avklaring på stridens kjerne

Stridens kjerne var arbeidsvilkår for ansatte som reiser på turné, men det kom ingen klar løsning på dette spørsmålet.

– Spekter og LO Stat skal fram mot mellomoppgjøret 2025 i fellesskap undersøke konsekvensene av et krav om endringer i arbeidstidsbestemmelsene på turné, opplyser arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

Nora Hagen, som har ledet forhandlingene for Fagforbundet, sier de hadde håpet å finne en løsning på spørsmålet om reisetid i årets oppgjør, men at det dessverre ikke var mulig å få til.

– Vi skal fortsette arbeidet fram mot våren og jobbe sammen med Spekter for å sikre at vi har et omforent kunnskapsgrunnlag, sier Hagen.

Har avtalt en forpliktende prosess

Partene har derimot avtalt en forpliktende prosess der de sammen skal vurdere konsekvensene av kravet fram mot mellomoppgjøret til våren, da det blir forhandlinger med konfliktrett.

Forskere i Fafo og folk fra Riksmekleren skal inviteres til å bistå i denne prosessen.

– Vi er glade for at vi kan få bistand. Vi håper deres bidrag gjør at vi får et godt grunnlag til en løsning. Vi kommer til å forfølge arbeidet fram mot vårens oppgjør, sier Mari Røsjø, leder i Fagforbundet Teater og Scene.

Dersom ikke partene hadde kommet til enighet, sto 56 medlemmer i Fagforbundet klare til å gå ut i streik fra arbeidsdagens start onsdag. Da hadde Riksteatret, Turnéteateret i Trøndelag og Nordland Teater blitt berørt.

