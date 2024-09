Hus rives etter trippeldrap på Nes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bistandsadvokat Hege Salomon opplyser til VG at rivingen pågår.

– Jeg kan bekrefte at huset rives, men har ingen ytterligere kommentarer, sier advokaten. Hun bistår huseieren, som også er fornærmet i saken.

En 65 år gammel mann varslet politiet 23. januar om at han hadde drept døtrene sine, Victoria Nordli Korslund (24) og Katrine Nordli Korslund (30), og barnebarnet Emily på 10 måneder.

Politiet tror at mannen tok sitt eget liv under nødsamtalen. Han tente også på huset, og det fikk store skader. Motivet for drapene er uklart.

Politiet etterforsker ennå saken, og tidligere i september sa påtaleleder Anne Marie Hustad i Oslo-politiet at det var lite nytt å si om den. Politiet ventet da fortsatt på svar på obduksjonsrapporter.