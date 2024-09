Sp vil stagge befolkningsvekst i Oslo med boligtiltak i distriktene

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB

Mens prisene skyter i været i pressområdene, sliter folk på bygda med låne penger til å bygge nytt eller renovere fordi boligen har så lav pantesikkerhet, påpeker Senterparti-nestlederen.

Hun mener å ha funnet en felles løsning på problemene – styrke boligtiltak i distriktene.

Ett grep er at man kan sette av en pott – gjerne via Husbanken – som kan sørge for at folk i usentrale strøk kan få nedskrevet lån.

– Rett og slett som kompensasjon for at det er så dårlig verdi i boligene, sier Tvinnereim til NTB.

Hva det vil koste, har Senterpartiet ikke regnet på.

– Voldsomt urettferdig

Nå legger hun fram forslag til en tiltakspakke for å styrke boligbygging i distriktene. Det mener hun vil bremse tilveksten til Oslo, der det ventes at folketallet vil øke med 100.000 fram mot 2050. Samtidig vil det styrke distriktene.

– Du nyter ikke godt av den samme type verdistigning i disse kommunene som i sentrale strøk. En del steder er det rett og slett en stor risiko om du ønsker å bygge, sier hun.

Boligpakken inngår i utkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram som skal gjelde for stortingsperioden 2025–2029. Tvinnereim har ledet programarbeidet.

Spørsmål om hvordan man kan ta grep om også de svake boligmarkedene er temaet hun har fått flest henvendelser om mens hun har jobbet med utkast til program, forteller hun.

– Mange snakker om prispress i Oslo. Men når du først har kommet inn på boligmarkedet, så nyter du godt av en voldsom verdistigning, sier hun, og mener boligmarkedet skaper en voldsom urettferdighet:

– Om du arver en enebolig i Oslo, så har du skutt gullfuglen. Arver du et hus på Leka eller i Sigdal, så kan det i verste fall ende med å koste deg mer enn du får tilbake, sier hun.

Tiltakspakke

I Sps programutkast, som legges fram torsdag, foreslås disse tiltakene:

Innføre en ordning for nedskriving av boliglån i de minst sentrale kommunene (sentralitetsklasse fem og seks).

Gi bankene mulighet til å utvise mer skjønn for å tilpasse egenkapitalkravet i områder med lav markedsverdi på boliger.

Prøve ut skattefritak for langtidsutleie av boliger i distriktene for å skape økt boligtilgang i leiemarkedet

Fornye Husbankens prosjekt «Boligetablering i distriktene» for å stimulere til ulike typer boliger i kommuner med et usikkert boligmarked

Styrke startlånsordningen for å hjelpe flere til å eie egen bolig.

Kommentar: Nå må vi bygge landet

Vil gjelde 209 småkommuner

Nedskriving av boliglån skal gjelde kommunene i usentrale strøk. Det omfatter 209 kommuner med til sammen 735.000 innbyggere.

Hvordan ordningen med nedskriving skal fungere i praksis, må utredes først, medgir Tvinnereim. Det er ikke klart hvor mye man eventuelt skal få lånet nedskrevet, hva slags kriterier som settes eller hvor mye ordningen i stort vil koste.

Tvinnereim er samtidig klar på at fraflytting fra distriktene er en mega-trend. Boligpolitikk er bare én brikke.

– Skal vil klare å snu tilflytting til sentrale strøk, må vi angripe det fra mange sider samtidig. Men dette er viktig for folk fordi det i dag er nesten umulig i å investere i å bygge nytt eller renovere bygg som står der, sier hun.

