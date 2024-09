Måling: Rema 1000 oppfattes som billigst blant dagligvarekjedene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av de 1168 personene som er spurt av InFact i målingen for Nettavisen, svarer 33,3 prosent at de oppfatter Rema 1000 som billigst, mens 32,4 prosent mener Kiwi er billigst.

12,5 prosent oppfatter Extra som billigst, mens 11,9 prosent svarer «vet ikke». 10,9 prosent mener kjedene er like billige.

Siden februar 2023 har Kiwi falt 13,7 prosentpoeng på Infacts målinger for Nettavisen. Den gang varslet Kiwi at de ville droppe det vanlige prisøkningen i februar. Siden den gang har blant annet Konkurransetilsynet varslet en milliardbot til dagligvarekjedene for samarbeid tilknyttet såkalte prisjegere.

– Selv om undersøkelsen viser at det er mer eller mindre dødt løp mellom oss og hovedkonkurrenten, så er vi ikke fornøyd, sier Kiwis kommunikasjonsdirektør Kristine Arvin til avisa.

