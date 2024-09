VG: Spesialenheten etterforsker sak der politiet la bevegelseshemmet i bakken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Eriksen er bevegelseshemmet og har språklige vansker etter en ulykke i 2007, og drikker derfor ikke alkohol, skriver VG. Denne kvelden i august hadde han kjørt noen venner til utestedet og ble med inn, ifølge avisen.

Politiet tok ham med på utsiden der han ble lagt i bakken og påsatt håndjern. Deler av det som skjer vises på en video som VG har publisert.

– Trykket mot asfalten var veldig hardt. Jeg trodde jeg hadde blitt blind, for jeg så ingenting, jeg hadde så mye blod i ansiktet, forteller Winnjar Eriksen til VG.

Han ble så tatt med inn i en politibil for promilletest, som viste null.

Karoline Jakobsen er oppnevnt som bistandsadvokat for Eriksen. Hun mener det er snakk om kroppsskade.

– Terskelen for kroppsskade er hvor på kroppen skadene er og om man har varige og synlige arr. Når du har sydd i ansiktet, sier Høyesterett at det er snakk om en kroppsskade. Det er tilfellet her, sier hun.

Etter hendelsen måtte Eriksen sy et sår over øyet. Spesialenheten bekrefter overfor VG at de etterforsker politiets maktbruk.

Politiet er ifølge VG fremlagt påstandene. De vil ikke kommentere saken nå som den er under etterforskning av Spesialenheten, sier politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira.

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende