Iskald gründer fra bygda bidro i James Bond-film

TRØGSTAD (Dagsavisen): Gradestokken bikker godt over 25 varmegrader når Dagsavisens journalist ruller inn på tunet til Thomas Orderud (48) i Indre Østfold. Det eneste som skiller familiegården fra andre gårdsbruk er skiltet med teksten DesignIce på veggen. Bilskiltet hans gir også en god assosiasjon til gründerens lidenskap, skapertrang og virksomhet, «ICE4U».

Thomas Orderud har sin egen definisjon på «Isfiske». Her på innsjøen Øyeren i Glomma-vassdraget, en februardag i 2021. (DesignIce Norway)

Hemnessjøen i fast form

Kun noen kilometer fra gården ligger Hemnessjøen. Få hadde tro på at et isdekt vann på grensa mellom Østfold og Akershus kom til å sette bygda på kartet. Som leverandør til store filmproduksjoner, eventer, festivaler og i glassene hos en av verdens mest anerkjente barer.

På James Bond-filmsettet, sittende ved siden av den Oscar-vinnende skuespilleren Rami Malek, da måtte jeg klype meg selv i armen. — Thomas Orderud var leverandør og isekspert i Pinewood Studios i London, da Bond-filmen «No Time To Die» ble spilt inn.

For tjue år siden møtte Thomas Orderud ved en tilfeldighet iskunstneren Peder Istad. Han jobbet med prosjektet «Frozen waterfalls consert» på Lillehammer. Iskunstneren trengte is til sine prosjekter. Orderud fikk utfordringen med skjære is hjemme på Hemnessjøen, og levere til Istads prosjekter.

– Året etter leverte jeg is til konserten i Innlandet. Det ble starten for DesignIce. Jeg har levd med isprosjektet i tjue år, men ikke levd av før de siste årene. Den gangen så jeg ikke omfanget, og hvor stort dette kunne bli. Det har ikke blitt en gullgruve, men opplevelsene helt utrolige, smiler Orderud.

«Årgangs-is» og kvalitet. Fjerde generasjon gårdbruker i Indre Østfold, Thomas Orderud, har tilegnet seg stor kunnskap om naturis. (Tomm Pentz Pedersen)

Julekalender og spillefilm

Leveransen av naturis har blitt ganske omfattende. Fra produksjon av ølbeger og designis i drinker, til isblokker som brukes i oppbygging av store isrigger, eventer, familieparker og filmproduksjon.

Man gjør seg noen tanker når du kommer kjørende langs en palmeallé i over 30 varmegrader, sitter i forsetet på lastebilen og vet at du «har med deg» Hemnessjøen i lasterommet. — Thomas Orderud fraktet is til Spania for å bygge en isbar på Mallorca.

Etter samarbeidet med iskunstneren Peder Istad, som også hadde fått i oppdrag å lage en iskule til åpningen av den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis, tok familieparken Hunderfossen kontakt. De ønsket å bygge en vinterpark. Da begynte «snøballen å rulle».

– Med filmintensivordningen i veska tok kona til regissøren av filmen «Snømannen», filmatisering av Jo Nesbøs bok, kontakt med oss. Hun hadde ansvaret for rekvisitter i produksjonen. De ønsket seg ekte snømenn laget av barn. Den lokale barneskolen ble invitert og vi leverte produktet som de ønsket. Deretter fulgte flere oppdrag for NRK. Blant annet til julekalenderne «Stjernestøv» og «Snøfall 2», forteller Orderud.

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 7 – I forbindelse med Elon Musk sitt besøk i Norge ble de første som kjøpte Tesla invitert til Folketeateret. Jeg var en av dem, og med ny CNC-robot ønsket vi å ha med en overraskelse til Musk, forteller Thomas Orderud om bakgrunn for is-Teslaen. (DesgnIce Norway)

James Bond, «No Time To Die»

Is- og snøleveranser til Norsk film og NRK gledet staben i DesignIce. Men det «toppet seg» da det britiske produksjonsselskapet Eon Productions tok kontakt. Med flere spørsmål om is. På vegne av Metro-Goldwyn-Mayer og Universal Pictures var de i startgropa for produksjon av James Bond-filmen «No Time To Die».

– Det er noen dramatiske is-scener i filmen. Vi sendte «vareprøver» av Hemnesisen til London. Produksjonsselskapet godtok kvaliteten og vi ble leverandør. Først ble det filmet ved Lutvann i Oslo og i Hakadal, deretter bar det til Pinewood Studios i London. Jeg med som isekspert under innspillingen, forklarer Orderud, som fikk privatsjåfør da han var med å jobbe i studioet.

– På James Bond-filmsettet til den kritikerroste regissøren Cary Joji Fukunaga, sittende ved siden av den Oscar-vinnende skuespilleren Rami Malek, også kjent fra rollen som Freddie Mercury i filmen «Bohemian Rapsody», da måtte jeg klype meg selv i armen, legger han smilende til.

Nye James Bond-filmer markedsføres tungt. Thomas Orderud fra Trøgstad var med som isekspert under innspilling av filmen «No Time To Die». På Lutvann, og i Pinewood Studios, London. (Tolga Akmen / AFP/AFP)

«On the rocks»

Orderud forteller at DesignIce er Norges eneste leverandør av naturis i sitt omfang. Det har blitt en del leveranser. Blant annet til Kautokeino, hvor han bygde en drive-in-snøskuterkino, i is. I 2007 ble hundre tonn is fraktet til Slottsparken, for kreasjon av en stilisert isrose som en gave fra folket til Kong Haralds 70-årsdag – og han har rullet inn med lastebil til Palma på Mallorca for å bygge en isbar.

– Spania-turen ble spesiell. Man gjør seg noen tanker når du kommer kjørende langs en palmeallé i over 30 varmegrader, sitter i forsetet på lastebilen og vet at du «har med deg» Hemnessjøen i lasterommet, ler han.

Is i glass og glass av is. Kreativiteten har ingen grenser hos Thomas Orderud i DesignIce. (Tomm Pentz Pedersen)

Yunus Yildiz, tidligere daglig leder på baren Himkok som er på lista: «The World’s Best Bars», hadde også registrert is-eksperten i Indre Østfold. Da Yildiz skulle starte baren Svanen Cocktailbar på Karl Johans gate i Oslo, tok han kontakt med Orderud. En av barens viktigste målsettinger er å ha naturbaserte elementer i alle ledd av drinken. Spørsmålet Orderud fikk var om hans is kunne brukes i drinker.

– Vi hadde allerede avklart med Mattilsynet bruk av vår is i kontakt med drikkevarer, og svarte at det ikke var noe problem. Et nytt marked åpnet seg. Deretter ble det levering til mange barer – som Farris bad, Amerikalinjen, Brittania og andre.

Fryseteknologi og klimaavtrykk

«Høsting» av is på Hemnessjøen har blitt som en vitenskap for Thomas Orderud. Kvalitet, lagring og strukturer i isblokkene. God lagring en nødvendighet i et fylke hvor kuldegradene gjerne kommer og går gjennom vinteren. I den 400 kvadratmeter store frysehallen viser han Dagsavisen rundt og betegner «is-innhøstingene» på samme måte som en vinprodusent. Årganger og kvalitet. I det ene hjørne av lokalet freser en robotarm ut ulike produkter av isblokkene.

Energibruken er overraskende lav.

– Med bruk av CO₂ i stedet for freonbasert fryseteknologi sparer vi mye. I tillegg har lageret solceller på taket. I forhold til tidligere produksjon har disse tiltakene gjort at energibruken er redusert med 75 prosent. I den dyreste strømperioden de siste årene var månedsregningen på 40.000 kroner, nå er vi langt unna denne kostnaden per år, forklarer Thomas Orderud.

Is og snø kan formes i forskjellige former og størrelser. Her styrer Knut Ragnvald Kiserud robotfresen som jobber med en isblokk til vinterparken i Hunderfossen. (Tomm Pentz Pedersen)

Han har også fått sjekket bedriftens klimaavtrykk. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har undersøkt miljø- og ressurspåvirkningen ved å hente naturis, sammenlignet med maskinell produksjon av is. Resultat av forskningsrapporten er at isen fra Trøgstad kan sendes 2.400 kilometer på jernbane nedover i Europa, før klimaavtrykket blir det samme som hos maskinelle europeiske produsenter. Klimapåvirkningen minimal når naturis hentes og lagres i kort avstand fra innsjøen, i et anlegg med energieffektive kjølesystemer for det meste drevet av ren solenergi eller fornybar energimiks fra Norge.

Skal erobre Europa

Det står tre ansatte på lønningslista hos DesignIce. På prosjekter hentes det inn flere hender. Daglig leder og eier Thomas Orderud håper staben kan økes. Planen er at deler av Europa-markedet skal erobres.

– Nå er vi i allerede i full gang med å forberede oppbygging av vinterparken på Hunderfossen, som har planlagt åpning i februar 2025. Vi har også noen prosjekter i skihallen Snø på Lørenskog på gang, avslutter han.

Når det gjelder leveranse av is til nye filmprosjekter holder han foreløpig kortene tett til brystet. Men at Orderud og hans stab kommer til å bidra hvis produksjoner trenger vinterscener er sannsynlig, selv på en varm oktoberdag i hovedstaden. Internasjonalt har DesignIce allerede fått oppmerksomhet for ishøstingen fra Hemnessjøen. Fra den nasjonale tyske kringkasteren Deutsche Welle (DW) og Frankrikes største statlige TV-kanal, France 2.

Thomas Orderud har brakt innovasjon til gårdsbruket i Trøgstad. Nå er målet å bidra med naturis og kreative prosjekter i Europa. (Tomm Pentz Pedersen)

