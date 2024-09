Brann i industribygg i Oslo – ber beboere i nærheten lukke vinduer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ikke synlige flammer, men mye røyk, skriver politiet.

I en melding på X opplyser Oslo 110-sentral at det dreier seg om et stort industribygg i stål, og at røykdykkere er på vei inn.

Det brenner i noen paller inne i bygget og ikke i selve konstruksjonen, opplyser brannvesenet.

Det er ikke kontroll på brannen ennå og det er tiltakende svart røyk fra bygget.

– Vi ber beboere i området om å holde dører og vinduer lukket, mye røyk, skriver 110-sentralen.

