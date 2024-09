ATV med tre personer veltet i Oslo – én alvorlig skadet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ATV-en skal ha veltet og rullet rundt i løypa, som ligger i Sørkedalen i hovedstaden.

– Nødetatene er fremme ved skadestedet som er oppe i skibakken. Det skal ha vært tre personer på ATV-en da den veltet. Status per nå er at føreren av ATV-en er alvorlig skadet, og de to passasjerene er lettere skadet. Ambulanse jobber med pasientene, skriver politiet.

