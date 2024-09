Erna hyllet av sine egne ett år etter skandalen

«Mulighetskonferansen – Veien til valgseier 2025» er navnet på partisamlingen Høyre holdt fredag ettermiddag på et hotell ved Gardermoen. Det er som et landsmøte i format, og er det største partiarrangementet siden Høyres aksjeskandale slo ned som en bombe i norsk politikk for nesten nøyaktig ett år siden.

Nå applauderte over 500 Høyre-politikere fra hele landet da Erna Solberg holdt tale om hvordan partiet skal vinne tilbake regjeringsmakten, og om de viktigste sakene for Høyre fram mot stortingsvalget.

Solberg sa blant annet at Høyre vil jobbe for et mer næringsvennlig skattesystem, økt kraftproduksjon, en nedgang i ungdomskriminaliteten og innføring av lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp i alle norske kommuner innen 2030.

– Vi møtes nå for å forberede oss på det viktige året som kommer, for å meisle ut fremtiden i diskusjonen om det nye programmet. Det er inspirerende å kjenne på stemningen, på pågangsmot, på innsatsvilje. Dette er stemningen til et parti som har store ambisjoner og viktige mål for Norge. Det er akkurat slik stemningen skal være i Høyre! sa Solberg.

Meldte seg ut

Men Solberg måtte også svare på spørsmål fra pressen etterpå om den dårlige stemningen i Stavanger Høyre.

Opptakten til Mulighetskonferansen ble nemlig sterkt preget av Høyres siste skandale: Ordførerbråket i Stavanger, der Høyre-ordfører Sissel Knutsen Hegdal nå har meldt seg ut av partiet og skal søke fritak fra vervet som ordfører. Hegdal skal ha brukt over 50.000 kroner av partiets penger til private formål, og det har vært uenighet mellom Høyre sentralt og Stavanger Høyre om hvordan saken skulle håndteres.

Blant annet mener lokalpartiet at det var feil av Høyres Hovedorganisasjon å sende saken til politiet for vurdering. Hittil er det Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug som har uttalt seg på partiets vegne.

– Veldig leit

Det er også Skaug og Høyres Hovedorganisasjon partileder Erna Solberg viser til når hun får spørsmål fra pressen om ordførerbråket i Stavanger. Hun avviser at hun har deltatt i håndteringen av saken, og mener Stavanger Høyre selv er de rette til å løse floken, nå som de i praksis har mistet bystyreflertallet og ikke har fått på plass en ny ordfører. På spørsmål om hun syns det er ubehagelig at bråket preger Mulighetskonferansen, svarer hun:

– Jeg syns det er veldig leit, det som skjer i Stavanger, for alle involverte, både Sissel og de som sitter lokalt og nasjonalt. Men av og til skjer det ting som må rettes opp, og det gjøres det nå. Det må vi løse. Jeg har ingen tro på at verken det politiske livet eller resten av livet er fylt av dager uten at det er snublesteiner eller vanskelige ting som må gjøres.

– Men kunne du som partileder gjort mer for å hindre uroen i Stavanger?

– Jeg mener at det er ganske viktig at vi har et system der det er generalsekretæren som følger opp den typen saker ute i partiorganisasjonen. Dette tror jeg er en arbeidsdeling som nesten må være der, sier Solberg til Dagsavisen.

Har holdt fortet

Det er nesten på dagen ett år siden Erna Solberg selv møtte sitt livs største snublesteiner og vanskeligheter. Fredag 15. september 2023 holdt hun sin dramatiske pressekonferanse der hun innrømmet at ektemannen Sindre Finnes gjorde rundt 3600 aksjehandler i perioden hun var statsminister (2013-2021).

– Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap. Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som det jeg er i dag. Det er alvorlig fordi det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet da jeg var statsminister, sa Solberg ifølge NTB.

Etter det har Solberg holdt fortet som partileder og borgerlig statsministerkandidat. Særlig viktig for tilliten til henne i partiet var Økokrims avgjørelse om å ikke etterforske saken, og at Stortingets kontrollkomité «bare» ga henne sterk kritikk. På spørsmål om hun på den tiden hadde trodd hun skulle stå foran Høyres Mulighetskonferanse året etter for å bli hyllet av over 500 partifeller, svarer hun:

– Jeg tror ikke jeg tenkte så langt framover på akkurat det tidspunktet. Da var jeg mest opptatt av å bidra til å oppklare og svare ut alle spørsmål om den saken, og tenkte at jeg fikk ta de store vurderingene senere. Så er jeg glad fro at partiet underveis og etter hvert i den prosessen var veldig tydelige på at et de ville jeg skulle fortsette.

