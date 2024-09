Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er viktig å sikre eiendom og eiendeler så langt det er mulig, spesielt i flomutsatte områder, sier statsforvalter Knut Storberget til NRK.

Det sendt ut oransje farevarsler for både regn, flom og skred for store deler av fylket.

Statsforvalteren sier at det er en risiko for at veier og jernbane kan bli stengt og ber derfor folk ta forholdsregler.

Han oppfordrer også alle til å holde avstand til flomstore elver og steder der hendelser oppstår.

