Fare for flom og ras på Østlandet og i Trøndelag

Det ventes store mengder regn i deler av Østlandet og sørlig del av Trøndelag mandag, og derfor har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppjustert til oransje farevarselet for flom og jordskred i disse områdene.

– Et oransje farenivå betyr at alle kommuner innfor varslingsområdet bør vurdere hvordan varslet vil berøre kommunen og behovet for å sette beredskap, sier flomvakt Sjur Kolberg i en pressemelding.

– Kan bli alvorlig

Faren er størst sør for Trondheim på Røros, ned mot Dovrefjell, Rondane, Lillehammer og Oslo.

Flomvakten sier at fordi det har vært en våt sommer og mye vann i bakken, det oppstå alvorlige situasjoner i områdene det er sendt ut farevarsel for.

– Mandag og tirsdag er det ventet 40 til 80 millimeter regn på deler av Østlandet, lokalt kan det komme mer, skriver meteorologene på meldingstjenesten X.

– Forbered deg!

NVE oppfordrer alle som kan være utsatt, til å bruke søndagen til å gjøre forebyggende tiltak.

– Ta en runde i hagen og rydd stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Flytt hagemøbler og verdisaker vekk fra områder som kan bli oversvømt. Dette gjelder også eiere av campingvogner, biler, og bønder som har rundballer liggende på utsatte områder

Det er fare for overvann i tettbygde områder og ved bekke- og elveløp. Veier kan bli stengt. Varslet gjelder fra klokken 7 mandag til tirsdag morgen.