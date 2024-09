Mann fengslet etter siktelse om voldtekt mot kvinne og seksuelle overgrep mot hest

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen ble framstilt for varetektsfengsling i Buskerud tingrett lørdag. Der ble det besluttet at mannen må sitte fire uker i varetekt med brev-, medie- og besøksforbud i en uke, melder NRK.

Den siktede er utenlandsk statsborger, og politiet frykter at han vil forlate landet dersom han ikke holdes fengslet. Mannen ble pågrepet etter at politiet fikk DNA-treff fra kvinnen som har status som fornærmet, og fra hester som skal være utsatt for overgrep.

En overvåkingsvideo fra en stall i august skal også vise hvordan mannen gjennomførte et overgrep mot en hest.

Advokat Andrea Wisløff er oppnevnt som mannens forsvarer. Til NRK sier hun at klienten er blitt avhørt og at han nekter straffskyld.

Drammens Tidende omtalte flere seksuelle overgrep mot hester i våres, og mannen er siktet for ett av dem. Politiet fikk en DNA-profil etter det ene overgrepet i august, men mannen ble ikke pågrepet før fredag.