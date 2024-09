Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var en person som hadde funnet hunden, som ringte politiet lørdag.

Hunden hadde ikke halsbånd, men politiet kontaktet selskapet Redgo, som ofte bistår i slike situasjoner ved å skanne chip på kjæledyr.

Dermed kunne man spore opp eieren, som ble kontaktet.

– Det viste seg at hunden ble meldt stjålet for 7 år siden. Eier ble veldig glad for den gode nyheten og vil forhåpentligvis snart bli gjenforent med hunden sin igjen, skriver politiet i politiloggen.