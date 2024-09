Tre kandidater igjen til nasjonalt minnested for 22. juli

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Mette Estep/NTB

Matias Faldbakken med « En opprettholdelse», Henning Sunde, Hanne Tyrmi og Rainer Stange med « En minnelund for 22. juli» og Raqs Media Collective med « 22nd July National Memorial» er valgt ut av juryen. De har alle sagt ja til å videreutvikle forslagene til permanent minnested etter 22. juli 2011.

Det opplyser det statlige organet Kunst i offentlige rom (KORO) til NTB. 220 forslag ble først kuttet ned til ti, og nå er det tre igjen.

– Vi tror alle tre har stort potensial til å bli et veldig fint minnested. Alle de ti skisseforslagene vi har vurdert har vært relevante, gode og meningsfulle forslag, og juryen har vært grepet av deltakernes engasjement, oppriktighet og ydmyke tilnærming til oppgaven, sier tidligere Oslo-ordfører og juryleder Marianne Borgen.

Ennå åpent for innspill

KORO opplyser til NTB at hele prosessen gjennomføres med en særlig vekt på åpenhet og involvering underveis, fordi dette er et sted som vil bety så mye for så mange – og på ulik måte.

Juryen har underveis gjort seg kjent med reaksjoner på forslagene, fra de direkte berørte, fremtidige brukere og det øvrige samfunnet .

– Vi ser nå fram til en spennende og åpen prosess der disse tre skal videreutvikle forslagene i dialog med etterlatte, berørte og andre. Vi vil også veldig gjerne ha innspill fra alle som ønsker å delta i samtalen om hva et godt minnested kan være, sier juryleder Borgen.

Åpent, trygt og grønt

Juryens begrunnelse publiseres fredag morgen, inkludert råd om videreutvikling for hvert av de tre prosjektene.

– Juryen har valgt ut tre spennende skisser. Minnestedet skal bli en del av et regjeringskvartal som skal være åpent, trygt og grønt. Dette minnestedet kommer til å være viktig for dem som ble direkte berørt av terrorhandlingen, etterlatte, ansatte som opplevde terroren på nært hold og for Oslo som hovedstad, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Endelige utkast leveres i januar. Et endelig vinnerforslag kåres våren 2025.

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

---

Fakta om permanent nasjonalt minnested etter 22. juli

Et permanent nasjonalt minnested skal reises på Johan Nygaardsvolds plass, rett ved inngangspaviljongen til 22. juli-senteret, i Regjeringskvartalet.

Det statlige organet Kunst i offentlige rom (KORO) fikk oppdraget med første fase av å opprette minnestedet.

18. september 2023 åpnet prekvalifisering for interesserte som ønsket å lage forslag til minnested.

Det kom inn 220 søknader innen fristen 1. november 2023.

5. og 6. desember 2023 møttes juryen og besluttet hvilke ti søknader som gikk videre til konkurransens første trinn.

Torsdag 6. juni presenterte ti kunstnere/arkitekter/grupper sine skisseforslag på et åpent seminar på Nasjonalmuseet.

En jury bestående av minne- og kunstfaglig kompetanse samt relevante interessegrupper og berørte møttes i august for å vurdere forslagene.

6. september 2024 presenteres juryens begrunnelse for hvilke tre forslag som skal videreutvikles og realitetsorienteres.

I mars 2025 blir en endelig vinner av konkurransen kåret.

Vinnerforslaget leveres som et forprosjekt til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Departementet vil ta stilling til hvordan byggingen av minnestedet skal gjennomføres, og gi et eget oppdrag om dette.

Det er ikke satt noen dato for når minnestedet skal stå klart.

Kilde: KORO

---

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)