Snø-vinteren ble dyr for Oslo kommune

– Forrige vinter var god for dem som liker snø. Men dette setter noen utfordringer for en by som ikke nødvendigvis har plass til all snøen som kommer, sier Oslo kommunes brøytesjef Joakim Hjertum til NRK.

Ifølge en gjennomgang av vinterdriften for forrige sesong fikk Bymiljøetaten 24.350 klager fra Oslos innbyggere. I tillegg kostet vinterdriften 402 millioner kroner i perioden fra oktober til mai – godt over budsjettet på 188 millioner.

Selv om solen skinner i disse dager, kan årets første snøfall være kun en måned unna. Og neste uke skal bystyret ha høring om busskaoset som snø, is og kulde førte med seg.

I granskingsrapporten som ble lagt fram i juni, ble for dårlig brøyting og strøing trukket fram som en av tre hovedårsaker til de omfattende problemene som busstrafikken opplevde.

Brøytesjefen sier at foran den kommende vinteren skal de blant annet ha et tettere samarbeid med kollektivselskapene Ruter og Sporveien for å luke ut problemgater og -holdeplasser.

Les også: Ap-lag i Groruddalen krever en representant på Oslo-listen

Les også: Vil legge ned klimaetaten i Oslo

Les også: Har du hørt om Kristianiakrakket i 1899? (+)