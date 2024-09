Mehl presenterte permanent partnerdrapskommisjon

– Vi må beskytte kvinner som lever i voldelige forhold bedre. Derfor oppretter vi i dag en egen partnerdrapskommisjon som skal gjennomgå hvert eneste partnerdrap. Vi må snu hver stein for å kunne forebygge bedre. Vi har ingen liv å miste, sier Mehl i en pressemelding fredag.

I fjor ble 17 av 38 drap begått av daværende eller tidligere partner. Hittil i år har det også vært flere saker som etterforskes som partnerdrap.

– Forskning viser at det i sju av ti partnerdrap var registrert partnervold før drapet. I halvparten av sakene er det mer enn fem voldshendelser før drapet. Det betyr at det i et flertall av partnerdrapssakene i Norge er et betydelig potensial for forebygging, heter det i regjeringens pressemelding.

Kommisjonen, som består av åtte medlemmer, ledes av Lena Bendiksen, professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Den kjente legen Kaveh Rashidi sitter også i kommisjonen.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redde liv, er å forebygge at volden finner sted. Når kvinner ber om hjelp, må de være sikre på at de får nettopp det. Kunnskap fra partnerdrapskommisjonen vil sette myndighetene bedre i stand til å forebygge partnerdrap, sier justis- og beredskapsministeren.