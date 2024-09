Fire nye uker varetektsfengsling for terrorsiktede Arfan Bhatti

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rettsmøtet i Oslo tingrett ble avholdt fredag formiddag. Der tok tingrettsdommer Kaja Midtbø Stadshaug påtalemyndighetens begjæring om forlenget varetekt til følge.

Bhatti har hatt brev- og besøksforbud siden han ble varetektsfengslet 4. mai. De restriksjonene blir videreført, men besøksforbudet gjelder ikke barna hans.

Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med masseskytingen i Oslo 25. juni 2022.

I kjennelsen skriver tingrettsdommer Stadshaug at fortsatt varetektsfengsling ikke er et uforholdsmessig inngrep, og at det fortsatt er tilstrekkelig begrunnet.

Påtalemyndigheten har opplyst at de vil holde Bhatti varetektsfengslet fram mot hovedforhandlingen, som de forventer blir gjennomført i løpet av første halvår i 2025, med dom nærmere sommeren.

Bhatti var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt. Han har to uker på å bestemme seg for om han vil anke.