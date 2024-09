Stavanger-ordførerens pengebruk sendt til politiet: – Eneste riktige

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ettersom det er Stavanger Høyres bystyregruppes midler som er blitt brukt til private formål, anså Høyres hovedorganisasjon det som naturlig at bystyregruppen selv tok beslutningen om å oversende denne saken til politiet, sier Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug i en pressemelding.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) går av på dagen etter at det ble kjent at hun har brukt partimidler til privat bruk.

Pengeforbruket utgjorde til sammen 51.148 kroner, penger som ifølge Høyre nå er tilbakebetalt.

– Eneste riktige

Skaug sier at det som har skjedd, kan fremstå som underslag av bystyregruppens midler, noe som igjen er offentlige midler bevilget av Stavanger kommune.

– Høyre har ikke kompetanse til å gjøre en strafferettslig vurdering av dette. Det er det bare politiet som kan gjøre. Derfor velger Høyres hovedorganisasjon nå på eget initiativ å oversende det vi har av dokumenter i denne saken til politiet slik at de kan gjøre en vurdering, sier han.

– Uavhengig av om politiet velger å se nærmere på saken eller ikke, mener vi sterkt at dette er det eneste riktige for et politisk parti å gjøre i en sak som etter vårt syn er svært alvorlig.

Politiet skal vurdere

Politiet kan starte en etterforskning uavhengig om de har mottatt noe fra en fornærmet, sier jourhavende jurist Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Foreløpig er dette helt prematurt. Vi vet jo ikke mer om saken enn det vi leser i avisen. Men generelt er det slik at vi kan opprette sak og gå til offentlig påtale hvis vi blir oppmerksomme på straffbare forhold, uansett om det er levert inn noen anmeldelse eller ikke, sier Dale.

I et tilfelle hvor det er snakk om en ordfører, kan dette bli skjerpende i en eventuell straffesak, opplyser Dale.

