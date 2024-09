Vinduer dreper fugler: – Økning på over 50 prosent

– Det er opplagt for meg at myndighetene må på banen og sette krav til utforming av bygg og bruk av produkter og vinduer som forhindrer eller reduserer kollisjoner, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i BirdLife Norge.

Rådgiver Håvard Husebø ved Norsk Ringmerkingssentral etterlyser lignende tiltak.

– Vi skulle ønske at det var standarder implementert i veilederne for alle nybygg – i det minste alle nye offentlige bygg, hvor hensynet til det biologiske mangfoldet ble inkludert og innarbeidet også i utformingen av vindusflatene, sier Husebø.

Men myndighetene vil ikke gjøre noe for å redde fugleliv på denne måten.

Sterk økning

Mange av oss har vel opplevd det selv. Du sitter i stua eller i et annet rom med store vinduer – og så smeller det! På vindusruta er det med ett et svakt, lite avtrykk som ikke var der før. Kanskje med noen små fjær eller litt dun klistret til vindusglasset. Du går ut for å sjekke, og der – på bakken, ligger en liten fugl – urørlig.

Trolig ble fuglen lurt av at det den trodde var busker og trær den kunne fly videre til, egentlig var trær og busker som ble gjenspeilet i vinduet.

– Trenden med antall rapporter om drept fugl mot vindu er stigende. De siste fem årene har det vært en økning på over 50 prosent i forhold hvordan tallene var på begynnelsen av 1990-tallet, opplyser Håvard Husebø ved Ringmerkingssentralen.

All vitenskapelig ringmerking av fugler i Norge, organiseres av Ringmerkingssentralen ved Museum Stavanger. Siden starten i 1914 har cirka 9,5 millioner fugler blitt ringmerket. Nå blir mellom 200.000 og 250.000 fugler ringmerket hvert år.

– For fem år siden ble det i stor grad ringmerket like mange fugler årlig her til lands, som det gjøres i dag, sier Husebø.

­Den sterke økningen i antallet drepte fugler kan dermed ikke forklares med at det er flere ringmerkede fugler i dag enn tidligere, påpeker han.

Heller ikke denne ringmerkede rødvingetrosten overlevde sammenstøtet med et vindu. (Foto: Martin Eggen)

17 truede arter

Ringmerkingssentralen har en egen database med mye informasjon om funn av ringmerkede fugler som har omkommet etter kollisjoner med vinduer eller annet gjennomsiktig materiale.

Per dags dato omfatter databasen 5.064 ringmerkede fugler fordelt på hele 109 arter.

Det er funnet døde fugler i alle landets fylker, flest i Rogaland (553), Oslo og Akershus (436) og i Innlandet (404).

Halvparten av databasen (51 prosent) gjelder sju ulike arter – grønnfink, svartrost, kjøttmeis, jernspurv, bokfink, grønnsisik og løvsanger.

Grønnfink står oppført som en sårbar art i Norsk rødliste for arter. Så langt er det gjort 758 funn av ringmerkede grønnfinker som er drept i sammenstøt med vinduer.

Også 16 andre arter i databasen til Ringmerkingssentralen, er rødlistet.

Det gjelder blant annet for de sårbare artene hønsehauk (113 funn) og gulspurv (108 funn), men også den sterkt truede slagugla og den kritisk truede hortulanen.

Av databasen framgår det dessuten at det er i trekktida på våren – i april og mai, at flest fugler kolliderer med vinduer.

Millioner dør

– Databasen deres omfatter jo bare ringmerkede fugler. Hvor mange fugler tror du det totalt kan være som dør i kollisjon med vindusruter og gjennomsiktige flater?

– Jeg kjenner ikke til at det er gjort noen beregninger på hvor mange fugler som dør årlig i Norge som følge av kollisjon med vindu, svarer Husebø.

– Det er gjort beregninger på 365-988 millioner årlige dødsfall i USA, og 100-115 millioner årlig i Tyskland. For et land som vi kanskje kan sammenligne oss med, så er det beregnet at det i Sveits omkommer 15 millioner i året.

– Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har beregnet (i 2021, journ. anmrk.) at katter dreper eller skader 4-14 millioner fugler årlig i Norge, fortsetter Husebø.

– Sammenlignet med kattedrap utgjør kollisjon med vinduer en høyere prosentandel av de ringmerkede fuglene som er funnet igjen. Så det er rimelig å anta at antall vinduskollisjoner utgjør en minst like stor trussel for fuglene.

Denne sidensvansen føyer seg også inn i rekken av de svært mange fuglene som omkommer fordi de flyr rett inn i vinduer. (Foto: Kristine Friis)

Rovfuglsilhuetter

– I en sak i Dagsavisen for seks år siden tok din kollega Alf Tore Mjøs til orde for at arkitekter burde redusere omfanget av vindusflatene i hus de tegner, for å redde fugleliv. Opplever dere at det har blitt fulgt opp av arkitektene?

– Vi opplever ikke at det tas mer hensyn til problematikken i dag når nye bygg utformes. Det virker som om størrelsen og plasseringen av vindusflater er noenlunde lik som for noen år siden. Men det kan jo selvsagt være at det er en bevissthet blant arkitekter og at det noen steder gjøres tiltak, uten at vi har kjennskap til det, svarer Husebø.

– Vi har imidlertid lagt merke til tilfeller hvor Vegvesenet har benyttet vindusflater med vertikale striper i nye støyskjermer som er bygget langs veier, og det er positivt.

Det er likevel ikke bare på nybygg det kan gjøres tiltak som forhindrer fuglekollisjoner, påpeker Martin Eggen i BirdLife Norge. Også allerede eksisterende bygg kan bli tryggere for fuglene, og det på en enkel måte. Eggen viser i den anledning til nettsidene til nettbutikken Natur og fritid. Her kan vi lese følgende:

«Mange fugler drepes eller skades hvis de flyr mot ruter. Med rovfuglsilhuetter eller mønstre av ulike slag kan du redusere problemet betraktelig. (…) Montering av silhuetter eller vindusfilm må settes på utsiden av vinduene. Det er vitenskapelig dokumentert at silhuetter eller film på innsiden ikke har noen effekt. Transparent vindusfilm med belegg som gir UV-refleksjon som er synlig for fugler, men ikke folk, er under utvikling hos flere produsenter.»

– Har ikke bestemmelser

Direktoratet for byggkvalitet «skal bidra til at det bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige bygninger.» Dagsavisen har derfor stilt direktoratet følgende spørsmål:

– Mener dere at det bør stilles krav til utforming av bygg og bruk av produkter og vinduer som kan redusere antallet fugler som kolliderer med vinduer?

Vi har fått følgende svar per e-post fra avdelingsdirektør Caroline Kongerud:

«Det bygningstekniske regelverket, TEK17, har ikke bestemmelser om merking av vinduer med tanke på å beskytte fugler mot kollisjoner. Vi har heller ikke – per dags dato, oppdrag som omhandler å utrede mulige regelverksendringer for slik merking av vinduer.»

Kongerud tilføyer at «statistikken sier at det i dag er drøyt 4,3 millioner bygninger i Norge, hvorav nær 1,6 millioner av disse er ulike typer boligbygg.»

Glassflater er en av de største truslene for fuglene, ifølge Miljødirektoratet. (Foto: Tor Sandberg)

– Må vurdere tiltak

Direktoratet for byggkvalitet er en av Kommunal- og distriksdepartementets underliggende virksomheter. Dagsavisen har derfor stilt departementet følgende spørsmål:

– Kan det være aktuelt for departementet å gi Direktoratet for byggkvalitet i oppdrag å se på endringer i regelverket som kan føre til at færre fugler dør som følge av kollisjoner med vinduer?

Vi har fått følgende svar per e-post fra statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) i Kommunal- og distriktsdepartementet:

«Departementet har ikke planer om å gi Direktoratet for byggkvalitet et slikt oppdrag. Å endre plan- og bygningsloven og tekniske krav til byggverk og byggevarer, vil ikke løse problemet med fugler som flyr på vinduer. Tekniske krav gjelder primært for nybygg, og de fleste bygg og vinduer vi skal ha i lang tid framover, er allerede bygget. Huseiere som har utfordringer med fugler som flyr på vinduene, må derfor selv vurdere tiltak. Det er mange enkle løsninger som kan bidra til å forebygge dette problemet, både produkter som klistremerker og merkepenner, eller hjemmelaget pynt og dekorasjon på vinduer.»

– Ikke til å unngå

Hva mener så Miljødirektoratet om dette?

– Bør det stilles krav som kan redusere antallet fugler som kolliderer med vinduer?

– Det er jo ikke slik at dette er ett problem overalt, og huseiere som opplever dette som et problem, tar nok gjerne dette på alvor ved å iverksette tiltak, svarer seniorrådgiver Jo Anders Auran i Miljødirektoratet.

Samtidig påpeker Auran at det å redde fugleliv kan være en stor utfordring.

– Fuglekollisjoner med menneskelige konstruksjoner er ikke til å unngå, og fugler står overfor utallige trusler i vårt menneskelig bygde miljø. Glassflater er en av de største, sier Auran.

– Hva bør gjøres med dette?

– Ett enkelt tiltak er å etablere klare anbefalinger og råd til fugleavvisende tiltak på glassoverflater. Fokuset bør dessuten ligge på alle konstruksjoner som ligger tett på trekk-korridorene for fuglene – fra vindkraftverk og kraftledninger til bygninger, svarer Auran.

– Vi veileder og anbefaler også arkitekter og byggebransjen til å bygge mer på kunnskap om nærnaturen når de setter i gang byggeprosjekter, tilføyer seniorrådgiveren i Miljødirektoratet.

