Fra i dag øker barnetrygden for barn over 6 år: – Letter trykket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

1. september økes barnetrygden med 256 kroner for barn over seks år. Dermed får alle barnefamilier 1766 kroner i barnetrygd, uavhengig av alderen på barnet.

Det var SV som fikk gjennomslag for dette kravet i forhandlingene med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett tidligere i år.

– Målrettet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier det har vært viktig for regjeringen å løfte barnefamiliene.

– Det er en helt målrettet styrking av foreldres økonomi. Når vi gjør dette, vil for eksempel en familie med to barn få over 1400 kroner mer utbetalt hver måned, skattefritt, enn da vi kom inn i regjeringskontorene i 2021, sier han.

Vedum viser til at regjeringen tidligere i år kuttet barnehageprisene til 2000 kroner.

– Det har vært en målsetting for oss å gjøre grep som letter trykket for norske barnefamilier når renta har vært høyere enn en del la til grunn, og prisveksten en periode var på vei oppover. Nå er den på vei nedover, sier finansministeren.

Les også: Barnetrygda øker kraftig for aleneforsørgere. Se satsene og når pengene kommer

Varsler nye grep

7. oktober legger han fram statsbudsjettet for neste år. Vedum har allerede varslet nye skattelettelser for alle med lave og middels inntekter, men har ikke villet røpe hvor mye skattene skal kuttes eller hvem som får de største lettelsene.

Vedum sier regjeringen også vil komme med en håndsrekning til barnefamiliene.

– Vi kommer med nye grep. Da er det ikke bare snakk om direkte ordninger, men det kan også være ting vi gjør på skatt eller andre typer grep vi mener kan hjelpe eller som gjør at folk sitter igjen med mer av lønna si.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: – Det er så trist å lese disse historiene (+)

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)