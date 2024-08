Støtter palestinske medisinstudenter med månedskort

– Vi har en lang tradisjon med å være solidariske med grupper som er i konflikt.

Det sier Solemann Razzaq, politisk sekretær i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA).

I sommer ble det kjent at Universitetet i Oslo ville la ti palestinske medisinstudenter fullføre graden sin i Norge. De fikk imidlertid avslag fra UDI. Regjeringen gikk da inn og instruerte UDI til å omgjøre avslaget.

– Her har vi ti unge palestinere som ønsker å fullføre legestudiet. Det kan vi bidra til. Det er et utenrikspolitisk mål som vi gjennomfører ved å gi opphold i denne perioden til disse studentene, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

– Representerer fremtidens leger

Til Dagsavisen sier Razzaq at kostnadene UiO har vedtatt å dekke, ikke rakk til månedskort. Da de ble kontaktet av et medlem i Fagforbundet Helse og sosial med spørsmål om de hadde mulighet til å hjelpe til med å dekke transportkostnadene for studentene mens de oppholdt seg i Norge, sa de ja.

– OSAs hovedstyre bevilger 23.000 kroner for å dekke månedskort for ti medisinstudenter fra det krigsrammede Gaza. Denne støtten tilsvarer månedskort i sone 1 for alle studentene fram til januar. De kan nå fokusere fullt ut på sine studier uten å bekymre seg for reiseutgifter, sier Razzaq.

Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, forteller Razzaq, som håper de har satt et foregangseksempel.

– Disse medisinstudentene representerer fremtidens leger, de som en dag vil stå på frontlinjen for å gi livsnødvendig behandling til mennesker i nød. Gjennom denne støtten bidrar OSA direkte til å løfte et folk som stårt trenger håp og medisinsk bistand.

Har landet i Norge

De ti studentene har fått studiene sine utsatt på grunn av den pågående krigen i Gaza. På grunn av regjeringens trykk på UDI, kunne flere av dem lande på Gardermoen tidligere i august.

Der møttes de av representanter fra den palestinske ambassaden, og ansatte og studenter fra UiO, skriver Khrono.

– Vi er veldig glade for å være her, ord kan ikke uttrykke følelsene mine. Jeg er så glad for å få muligheten til å studere her, sa studenten Mohammed Yosri Abo Selmyia til avisa.

9 av de 10 palestinske studentene var samlet på Gardermoen tidligere i august. (Privat)

