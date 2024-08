Kabinforeningen i SAS skal stemme over avtalen etter streiken

– Nå bruker vi all vår tid på å informere våre medlemmer om hva avtalen innebærer i kroner og øre. En slik avtaletekst må materialiseres i tall for at man skal skjønne det, sier leder Martinus Røkkum for SAS Norge kabinforening i Parat til NTB.

Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart kom tirsdag til enighet i forhandlingene i oppgjøret for SAS' kabinansatte etter knappe fire dager med streik. Det kunne blitt storstreik fra onsdag, hvor 800 medlemmer ville blitt tatt uti streik.

Slik gikk det altså ikke. Etter noen dager med streik møttes hos Riksmekleren mandag i det som ble omtalt som et sonderingsmøte. Timene gikk, pizza ble levert inn på kontorene, og tirsdag morgen hadde partene blitt enige – og streiken ble avblåst.

Nå skal avtalen partene ble enige om, sendes til uravstemning i de respektive leirene. Der er den avhengig av grønt lys for å forhindre at det på nytt blir streik.

– Fremdeles dårligst i lønn

SAS Norge kabinforening i Parats uravstemning finner sted 12. september, hvor det blir avklart om deres medlemmer godtar avtalen eller ei.

– Er dere trygge på å få banket det gjennom?

– Man er jo aldri trygg på det. Vi ser at folk var i villrede om hva som egentlig var avtalt da vi ble enige. Når folk får det forklart, blir de straks mer positive når de vet hva det er snakk om i kroner og øre, svarer Røkkum.

Han peker på en frustrasjon over at de ikke fikk tettet så mye av gapet til de andre flyselskapene.

– Vi holder tritt, men forskjellen er jo fortsatt der. SAS betaler fremdeles dårligst i lønn. Det er selvsagt leit, men vi håper vi er på bedringens vei, og vi ser fremover, sier han.

For Fellesforbundets del var en enstemmig forhandlingsdelegasjon enige i avtalen. De har frist til å melde utfallet av sin uravstemning til Riksmekleren 10. september, opplyser Fellesforbundet til NTB.

Nye eiere på vei

I september får SAS nye eiere, Air France-KLM, som har varslet nye innstramminger og stopp i nye ansettelser.

– Vi håper vi kan få en positiv start, og at de nye eierne ser verdien av å ha fornøyde ansatte, sier Røkkum.

Røkkum peker på at det er ting i avtalen som de kan forbedre uten at dette innebærer kostnader, forhandlinger som ikke behøver en runde hos Riksmekleren.

– Det handler om å fordele det som er tungt og belastende. SAS må tvinges litt til å tenke annerledes, sier han.

