– Skivebom å si at dette bør stoppes

– Jeg mener det burde være åpenbart at vi ikke kan holde på slik i 2024.

Det uttalte leder i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg, nylig til Dagsavisen, om at Obos vil bygge ni boligblokker med inntil 300 leiligheter i et skogområde ved Stenbråtveien på Mortensrud.

– Det vil gå hardt utover dyre- og fuglelivet hvis så mye av skogen blir bygget ned, og området vil bli utsatt for økt flomfare, fortsatte Heiberg.

Tamina Sheriffdeen Rauf, som er byutviklingspolitisk talsperson i Oslo Ap, er uenig.

– Det er rett og slett skivebom å si at dette prosjektet bør stoppes av miljøhensyn når en stor del av naturen bevares for å sikre en viltkorridor, og boligene ligger i gangavstand til Mortensrud T-banestasjon, sier Rauf.

– Vi har en boligkrise i byen. Da må vi som ansvarlige politikere si ja til å bygge gode boligprosjekter som dette på Mortensrud, samstemmer Marthe Scharning Lund, gruppeleder for Oslo Ap.

Både Tamina Sheriffdeen Rauf (t. v.) og Marthe Scharning Lund i Oslo Ap, går helhjertet inn for Obos sine boligplaner på Mortensrud. (Foto: Jens Melbye)

– Et frontprosjekt

Slik Sigrid Z. Heiberg likevel vurderer det, bør Obos krympe denne planlagte boligutbyggingen i skogområdet ved Stenbråtveien, kraftig.

– Grovt sett bør naturavtrykket halveres, mener Heiberg.

– Dette planforslaget er i tråd med planprogram med VPOR (Veiledende plan for offentlige rom, journ. anmrk.) for Mortensrud, som er vedtatt av bystyret, innvender Aps Tamina Sheriffdeen Rauf.

– For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å skape forutsigbarhet i byutviklingen. Det er uheldig å avvike fra en overordnet og politisk vedtatt plan som Obos har forholdt seg til, og som anbefales av plan- og bygningsetaten.

– Det store utviklingsprosjektet i Stenbråtveien er på mange måter et frontprosjekt på Mortensrud og helheten vil bidra til en viktig og nødvendig utvikling i området.

– Vi mener at prosjektet på en god måte balanserer behovet for å bygge boliger med å ivareta de grønne kvalitetene.

– Vil gagne nærmiljøet

Det at de nye Obos-boligene kommer til å bli liggende i gangavstand til Mortensrud T-banestasjon, «legger til rette for at de aller fleste vil velge kollektivtransport i det daglige», tror Rauf.

Det skal også et styrket kollektivtilbud bidra til.

– Før sommeren forhandlet vi fram en ny Oslopakke 3, som blant sørger for at frekvensen på Mortensrudbanen vil bli høyere og dermed enda mer attraktiv, påpeker Rauf.

– Vi mener at det er et viktig poeng å følge opp styrkingen av infrastruktur med fortetting og investeringer i lokalmiljøet. Det vil gagne nærmiljøet, og særlig barn og unge.

– Dessuten er vi svært positive til de mange tiltakene innenfor sosial infrastruktur som er planlagt på Mortensrud framover, blant annet med foreslått flerbrukshall, kulturskole og mer plass til frivilligheten.

– Bygge og oppgradere

I Dagsavisens første sak om Obos sine planer for Mortensrud, påpekte Sigrid Z. Heiberg at «veldig mye natur er allerede nedbygd og mange andre områder er regulert for nedbygging» i Oslo.

– Hvis Oslo skal nå sine klima- og naturmål, må vi bevare det aller meste av naturen som fremdeles er intakt, gjenbruke arealer vi alt har bygget ned, og restaurere ødelagt natur i stor skala. Vi må begynne å tenke klokt om naturen som er igjen, sa MDG-toppen.

– Mener dere i Oslo Ap at det generelt sett er viktigere å bygge flere boliger i Oslo enn å ta vare på den naturen som er igjen?

– Vi skal selvsagt bygge i grå (allerede bebygde) områder i byen for å ivareta mest mulig av de grønne lungene, men vi må også bygge og oppgradere byen utenfor ring 3, hvor mer enn 300.000 mennesker bor. Folk fortjener gode bomiljøer også utenfor sentrum, svarer Rauf.

Kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i Obos, erkjente i den første saken Dagsavisen skrev om Mortensrud-utbyggingen, at det kan være krevende å finne løsninger som alle kan være fornøyde med når det skal bygges nye boliger.

– Det er en utfordring for utbyggere, regulerende myndigheter og politikere å finne balansen mellom bevaring av natur og bygging av flere boliger – som Oslo trenger mange av de kommende årene, sa Skjennald.

