Høibys forsvarer: Ikke tatt stilling til siktelsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Over tre uker etter at han ble siktet av politiet for vold, trusler og skadeverk mot en kvinne på Frogner i Oslo, møtte kronprinsesse Metter-Marits 27 år gamle sønn til avhør med politiet tirsdag kveld.

Høibys forsvarer, advokat Øivind Bratlien, har vært svært utilgjengelig for kommentarer, men på vei inn til Oslo tingrett onsdag morgen i forbindelse med en annen sak ga han noen kommentarer om saken til pressefolk på stedet.

– Han har ikke tatt stilling til noe ennå, svarer advokaten på spørsmål fra Dagbladet om Høiby har tatt stilling til siktelsen om trusler.

Han sier det heller ikke er tatt stilling når neste avhør av Høiby skal skje.

– Det er ikke planlagt ennå – vi må se når folk har tid, svarer advokaten.

Høiby har innrømmet i en uttalelse til pressen at han utøvde vold i kokainrus den aktuelle kvelden. Da innrømmelsen kom, var Høiby siktet for kroppskrenkelse og skadeverk. Siktelsen ble i forrige uke utvidet til også å gjelde trusler.

Politiet har også opprettet etterforskning av to forhold om mulig mishandling i nære relasjoner mot to ekskjærester av Høiby, Nora Haukland og Juliane Snekkestad. Det er imidlertid ikke tatt ut noen siktelse i disse sakene.

Les også: Måling: Over en tredel har fått et mer negativt syn på kongehuset

Les også: Kongehusekspert: Saken handler mer om vold mot kvinner enn om kongehuset