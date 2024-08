Oslo kommune kan øke kommunale boliger med opptil 80 prosent med tilskuddsordning

I statsbudsjettet for 2024 ble ordningen avviklet, men Stortinget med et flertall bestående av Rødt, Sosialistisk venstreparti, Høyre og Fremskrittspartiet ga marsjordre for at ordningen skal innføres på ny.

– Det er kritisk mangel på kommunale boliger i Oslo. Over 2500 husstander står i kø, og leiemarkedet har gått av skaftet, sier Omar Samy Gamal, som er boligpolitisk talsperson i Oslo SV.

SV har sendt Oslos byråd spørsmål om hvor mange boliger Oslo kommune kan skaffe årlig dersom Husbankens tilskuddsordning blir igjen blir innført.

Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North skriver at i et scenario der kjøpsbudsjettet til kommunen er 100 millioner kroner, og tilskuddet utgjør 45 prosent, vil gjeninnføring av tilskuddet kunne økes til 180 millioner kroner.

– Det tilsier at man i teorien kan kjøpe 80 % flere boliger med tilsvarende ramme på det kommunale tilskuddet. Det presiseres at den reelle økningen vil være avhengig av en rekke forhold, skriver byråden

SV mener at ordningen ikke kan gjeninnføres raskt nok.

– Jeg forventer at regjeringen følger Stortingets marsjordre og gjeninnfører tilskuddsordningen allerede i høstens budsjettforslag for 2025, sier Gamal i en kommentar til svaret fra Oslo byråd.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: – Russere glemmer ikke