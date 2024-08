Stjal øl med masker og motorsag

Politiet fikk melding om butikktyveriet på Klæbu klokken 07.26 fredag morgen, skriver Adresseavisen. Tyvene er en mann og en kvinne i 30- og 40-årene.

– Vi er usikker på om den (motorsagen) ble brukt til å true med, eller om den var en trussel i seg selv, sier operasjonsleder Øystein Volden i Trøndelag politidistrikt.

Kort tid etter fikk politiet melding om at to personer prøvde å stjele en bil fra et hus i nærheten.

– Det ble et basketak, og en kvinne i 30-årene ble utsatt for vold på den private adressen, sier Volden.

Bilen ble ikke stjålet, men politiet opplyser at de to kjørte av gårde i en bil de hadde i utgangspunktet, som ble meldt stjålet for noen dager siden. Politiet jaktet etter de to med væpnede styrker.

– Vi fikk flere telefoner om kjøretøyet, og en patrulje observerte bilen, men de nektet å stoppe for oss, sier Volden.

Til slutt fikk de tak i mannen og kvinnen, som begge er kjent for politiet fra før, ved hjelp av spikermatte. I tillegg kjørte politiet på bilen deres.

– Da politiet fikk øye på bilen, endte det med forsettlig påkjørsel. Det vil si at politiet kjører på bilen for å få den av veien. Deretter skjedde pågripelsen, sier politiets innsatsleder Viggo Hansen.

Hansen sier ingen personer ble skadet i forbindelse med pågripelsen.

