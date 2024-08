Politiet etterforsker mordbrann i Lørenskog

Politiet har foreløpig ingen mistenkte etter brannen natt til forrige torsdag, som endte med at en av beboerne ble brannskadd, ifølge Romerikes Blad.

– I praksis har saken like stor alvorlighetsgrad som et drapsforsøk. Vi har flere folk som jobber med denne saken, for å finne ut hva som har skjedd og hvem som har gjort det. Saken har høy prioritet, og vi utelukker ikke at saken kodes som drapsforsøk når vi vet mer, sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe.

I et intervju med avisen forteller familien som bor i huset at to molotovcocktails ble kastet inn på rommet til den ene beboeren, som satt og gamet.

– Familien hadde englevakt ettersom han som fikk brannbomben på seg var våken. Hadde alle sovet, slik man normalt sett ville gjort på denne tiden av døgnet, kunne dette endt med en katastrofe. Dette er et drapsforsøk og alt tyder på at dette var en planlagt handling. Dette er ikke guttestreker, sier advokat Farooq Ansari til avisen.

Familien sier at de ikke har konflikter med noen, og at de selv ikke har noen de mistenker i saken.

