Siste fylke uten brunsnegler kan ha falt

Det var i midten av juni at det ble registrert funn av brunsnegl – som offisielt heter brunskogsnegl, i Hammerfest i Finnmark, på Artsobservasjoner.no.

Aldri før er det registrert noe slikt i Finnmark på dette nettstedet.

– Dette er et viktig og interessant funn for oss, sier Linda Skjærvik, senior kommunikasjonsrådgiver i Artsdatabanken, som drifter Artsobservasjoner.no på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Av den nyeste utgaven av Fremmedartslista fra august i fjor, framgår det at man så langt bare har antatt at det er brunskogsnegler i Finnmark.

Fremmedartslista, som er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med eksperter, viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge.

Brunskogsnegl havner i kategorien «svært høy risiko» i fremmedartslista.

Overfører parasitter

– Vi vet at brunskogsnegler kan overføre parasitter som potensielt kan slå ut stedegne arter som svartskogsnegler. Mange observasjoner i Norge og andre land tilsier at svartskogsnegl ofte forsvinner eller i hvert fall går sterkt tilbake der brunskogsneglen kommer inn. Men det kan være flere årsaker til dette enn parasitter, sier Bjørn Arild Hatteland, forsker ved NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi.

Han er blant de 58 ekspertene som har vurdert den økologiske risikoen som blant annet brunskogsnegler innebærer i Fremmedartslista 2023.

– Brunskogsneglene ødelegger hager også, og forstyrrer habitatene til andre arter. De finnes også i løvskog, men hva som skjer der når brunskogsneglene etablerer seg, er vanskelig å svare på. Vi vet ikke nok om dette, fortsetter Hatteland.

Også han betegner registreringen av en brunskogsnegl i Finnmark som interessant.

– Fra før har vi bare en usikker registrering i Kautokeino i 2012, forteller Hatteland.

– Kan vi være sikre på at det virkelig er en brunskogsnegl som ble funnet i Hammerfest i juni?

– Det er en viss forvekslingsfare. Oransjeskogsnegl kan minne om en brunskogsnegl, men jeg tror nok at det var en brunskogsnegl som ble funnet, svarer Hatteland.

– Spørsmålet nå er om brunskogsneglen har klart å etablere seg i Finnmark. Den nordligste populasjonen vi så langt kjenner til er i Finnsnes (i Senja kommune) kommune i Troms.

Også denne sommeren har mange hageeiere og andre privatpersoner jobbet på spreng med å redusere antallet brunskogsnegler, blant annet ved å legge dem i saltvann. (Foto: Tor Sandberg)

Tåler minusgrader

– Det vil være interessant å se hvor langt nord den klarer å etablere seg. I Danmark har de gjort forsøk som viser at brunskogsnegler fint tåler temperaturer ned til minus 3 grader, fortsetter Hatteland.

– Men ute i naturen ligger de på plasser der det ikke nødvendigvis blir så kaldt, og de kan derfor overvintre ganske greit.

– Det er også slik at brunskogsnegler blir kjønnsmodne i løpet av ett år, og at de lett kan legge 150 til 200 egg hver.

Dermed er det ikke mange brunskogsnegler som trenger å klare seg gjennom vinteren, før det kan bli mange av dem kommende sesong.

– Finnmark har hatt en svært varm sommer i år. Er det klimaendringene som har skylden for at brunskogsneglene kan være på videre vei nordover?

– Genetiske analyser viser at brunskogsneglene kommer fra sør i Frankrike og at de har spredt derifra rundt om i Europa. De første registreringene i Norge ble gjort i 1988. Nå finnes det iallfall millioner av dem her. Dette skyldes ikke bare høyere temperaturer, men også det at brunskogsneglene er tilpasningsdyktige. De har klart å tilpasse seg forholdene her til lands.

Gode tider for snegler

Det gjøres en stor innsats for å bekjempe fremmede arter, ikke minst av Miljødirektoratet, som på sine nettsider viser til hva FNs naturpanel konstaterte i fjor høst:

«Fremmede skadelige arter sprer seg mer enn noen gang tidligere. Vi ser en økning både i antallet av slike arter som etablerer seg, og i antallet arter som trues av utryddelse på grunn av fremmede arter.»

Når det gjelder brunskogsnegler er mange hageeiere og andre privatpersoner nærmest i hele landet på konstant sneglejakt gjennom store deler av sommeren. I år har hundrevis av brunskogsnegler blitt funnet på selv bare ganske små områder, blant annet i Telemark. Da Dagsavisen var i Telemark tidligere i sommer, så vi dessuten mange brunskogsnegler langs veikantene – eller restene av dem, etter at de hadde blitt moset ned i asfalten av passerende biler.

– Kombinasjonen av fine solskinnsdager og regn, nærmest annenhver dag i Sør-Norge i sommer, har vært en bra ting når du er brunskogsnegl, sier Hatteland.

– Så det kan ha blitt mange flere av dem denne sommeren?

– De blir mer aktive og lettere å få øye på når det er fuktig og overskyet, og antallet kan øke kjapt fra ett år til ett annet, fordi de fleste brunskogsneglene blir kjønnsmodne i løpet av ett år, svarer Hatteland.

Meld fra om funn

Han har liten tro på at vi skal klare å bli kvitt denne fremmede arten, til tross for manges bestrebelser.

– Vi kan begrense antallet og problemene som brunskogsneglene innebærer, men dette har helt klart bare en midlertidig effekt. Det skal litt til for å klare å fjerne alle eksemplarene av slike småkryp i ett område, påpeker Hatteland.

– Folk både klipper brunsnegler i to og legger dem i saltvann for å ta livet av dem. Hva tenker du om dette?

– Både det å klippe dem i to og legge dem i kokende varmt vann er en effektiv måte å ta livet av dem på. Strør du salt på en brunskogsnegl tørker den ut, men det tar tid. Det har jo også blitt påpekt at dette er dyr, og at man ikke skal utsette dyr for lidelser, svarer Hatteland.

Om det nå kan gå mot storstilt brunsnegljakt også i Finnmark, er det for tidlig å si noe om. I første omgang gjelder det å få bekreftet eller avkreftet om arten har etablert seg der, påpekes det fra Artsdatabanken.

– Det at en art er registrert et sted, er ikke det samme som at den er etablert, sier Linda Skjærvik i Artsdatabanken.

– Vi oppfordrer flere til å registrere funn med bilde på vår tjeneste, Artsobservasjoner, om de finner brunskogsnegl i Troms og Finnmark. Det vil være et viktig grunnlag for ekspertene når vi skal revidere Fremmedartslisten om noen år.

---

Brunskogsnegl i Norge

Er en fremmed art fra Frankrike som ikke er hører hjemme i Norge.

Vurderes som en art med svært høy risiko fordi den har «stort invasjonspotensial og middels økologisk effekt».

Det begrunnes med «negative interaksjoner med stedegne arter» og fordi den «overfører parasitter/patogener til stedegne arter.»

Registrert her til lands for første gang i 1988.

Ble da funnet i Langesund i Telemark, Kråkerøy i Østfold og Molde i Møre og Romsdal.

Har siden etablert seg i alle landets fylker, og helt nord til Finnsnes i Senja kommune i Troms.

Er nå også registrert funnet i Finnmark.

Sprer seg med plantemateriale, jord og transport av ulike varer, samt at den sprer seg på egen hånd lokalt.

Er i stor grad en alteter, og spiser blant annet både døde og levende vekster, samt en del animalsk føde – også andre brunskogsnegler.

Så si alle vekster det er vanlig å ha i hager, står på menyen til arten.

Kilde: Fremmedartslista og Artsdatabanken

---

