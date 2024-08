Undersøkelse: Nordmenn vet lite om fremmede arter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En spørreundersøkelse viser at mange nordmenn vet lite eller ingenting om hvordan fremmede arter er direkte årsak til andre arters utryddelse, skriver Nationen.

Hele 72 prosent svarer dette. 81 prosent vet ikke at Norge har en fremmedartsliste.

Nordmenn vet derfor også for lite om hvilke konsekvensene det kan ha at fremmede dyr, planter, bakterier og parasitter introduseres i norsk natur, skriver Veterinærinstituttet.

De viser til en rapport fra 2019, utarbeidet av Miljødirektoratet, som viser at skadelige, fremmede arter koster det norske samfunnet 4 milliarder kroner i året.

– Fremmede ferskvannsfisk er en av verstingene, sa direktør for Artsdatabanken, Bjarte Rambjør Heide, under en debatt om temaet på Arendalsuka.

At fremmede arter etablerer seg i Norge kan bety at artsmangfold går tapt, ettersom de direkte eller indirekte gjennom smittestoffene de har med seg, kan ta knekken på eller utkonkurrere artene som hører hjemme her fra før.

Les også: Disse fremmede artene truer norsk natur (+)

Les også: Havbunnen: - Dette er noe av det mest spennende jeg har sett (+)