Næringsministeren vil innføre turistskatt i Lofoten

– Vi skal, i motsetning til forrige regjering, legge fram et etterlengtet forslag som skal sikre at turistene som kommer på besøk hit, må være med på å betale for fellesgodene, sa Myrseth til E24.

– Dette er nybrottsarbeid, så innretningen og detaljene må vi komme tilbake til, men vi skal sende et forslag på høring og målet er å gjøre det så raskt som mulig.

I tillegg skal hun legge fram et forslag om en sertifiseringsordning for guider.

