Cruise-kontroll

I mai 2018 vedtok Stortinget at verdensarvfjordene på Vestlandet skal få krav om nullutslipp fra cruiseskip og ferjer fra 2026. Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet et forslag til regelverk som i sommer ble sendt ut på høring.

Ting tar tid, må en kunne si. Veien om miljøkrav til næringen og nødvendig omstilling går tregt. Diskusjonen har gått i årevis. Men det er ikke bare fjordene som kveles. Om sommeren fylles havnene i våre største, vakreste kystbyer opp med gedigne skip. Både i Stavanger og Bergen er det tatt politiske initiativ for å redusere antallet anløp, men 2022 ble et nytt rekordår for cruisetrafikken til Norge.

Cruiseskipenes turboturisme har liten verdi for Oslos borgere

Nå lover Miljøpartiet De grønne å gjøre noe med cruisetrafikken til hovedstaden, som er blant de mest populære reisemålene. Oslo hadde i 2018 100 anløp mot 169 i fjor.

Turister som ankommer landet med cruiseskip legger igjen minst, men slipper ut mest klimagasser av alle turistgrupper som kommer til Norge. Det viste en rapport fra NHO Reiseliv i 2019. Cruisetrafikken er altså den mest skadelig og minst innbringende turistformen.

MDG i Oslo er utålmodige og foreslår nå drastiske grep. De sier nei til forurensingen båtene bringer med seg, og vil heller bruke de attraktive havnearealene midt i sentrum til byens innbyggere. Partiet ønsker å stenge Oslo for cruisetrafikk ved kraftig å redusere havnekapasiteten, og går nå til valg på å fjerne den siste muligheten for anløp på Revierkaia.

Vi er helt enige i dette resonnementet. Cruiseskipenes turboturisme har liten verdi for Oslos borgere. Det er viktigere med badeplasser og parkområder langs fjorden. Byråds-makkerne i Arbeiderpartiet har lugardøra på gløtt for forslaget. Partiet går ikke til valg på å fjerne den siste cruisekaia, men er åpen for tanken.

Forslaget til MDG vil være svært effektivt mot en lite ønsket trafikk. Venstres Hallstein Bjercke kaller det symbolpolitikk, men vi kaller det effektiv klimapolitikk i en tid som viser med all tydelighet at vi har kritisk dårlig tid for å kutte utslipp.

MDGs resolutte linje vil stake ut kursen også for andre cruisedruknede byer som Bergen, Ålesund, Stavanger og Tromsø i Norge, og den vil legges merke til internasjonalt.

