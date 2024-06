Riksrevisjonen gir sterk kritikk til Forsvarets materiellanskaffelser

– Til sammen gjør dette at Forsvaret ikke får den operative effekten som er forventet. Forsvarsdepartementet har vært klar over problemene lenge, slik vi også har sett i tidligere undersøkelser, men ikke klart å løse dem. Dette mener Riksrevisjonen er sterkt kritikkverdig, skriver de i en pressemelding om rapporten.

Sterkt kritikkverdig er det sterkeste kritikknivået Riksrevisjonen kan gi. Rapporten leveres nå til Stortinget.

– Skal Forsvaret klare å omsette bevilgningene i økt operativ evne, må anskaffelsene skje mer effektivt enn i dag. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon, med behov for å få nytt forsvarsmateriell raskt, haster det å utbedre svakhetene vi peker på i denne rapporten, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

600 milliarder ekstra

Rapporten er høyaktuell i forbindelse med langtidsplanen for Forsvaret, som ble vedtatt av et enstemmig Storting for to uker siden. Her økes Forsvarets budsjett med over 600 milliarder kroner over tolv år i forhold til i dag. Mye av dette skal gå til investeringer i nettopp nytt materiell.

Men i dag går det altså ofte svært tregt. I undersøkelsen kommer det fram at det kan gå over 15 år fra et operativt behov oppstår for Forsvaret, til de faktisk kan ta i bruk det nye utstyret. Det handler om våpen, militære kjøretøy og annet materiell.

– Forsinkelsene er svært uheldige fordi den operative effekten av dyre investeringer utsettes. I dag er dette mer alvorlig enn tidligere, understreker Schjøtt-Pedersen.

Kun 15 prosent ble levert til tiden

Riksrevisjonen har vurdert 38 avsluttede investeringsprosjekter. Kun seks av disse – drøyt 15 prosent – ble levert til tiden. De 32 andre ble i gjennomsnitt forsinket med fem år. Mange tok mer enn dobbelt så lang tid som planlagt, andre opptil seks ganger så lang tid som planlagt. I ti pågående investeringsprosjekter som også er satt under lupen, har man registrert en lignende tendens.

Det kommer også en rekke anbefalinger til Forsvarsdepartementet. Riksrevisjonen anbefaler blant annet at man må sikre at investeringsprosjektene får realistiske styringsrammer, at man legger til rette for raskere og mer effektive anskaffelser, og at man sørger for bedre kunnskap om hva selve driften av materiellet koster før man beslutter en investering.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)