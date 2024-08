Andelen som vil ha norsk EU-medlemskap, har falt markant

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser en måling gjort av Opinion for Altinget og ABC-nyheter.

56 prosent ville stemt nei, mens 14 prosent svarer vet ikke, på spørsmål om hva man ville stemt om norsk EU-medlemskap.

Noe av grunnen til at ja-siden har gått ned er at krigen i Ukraina, som førte til en grad av positivitet til EU, har kommet litt i skyggen av andre nyheter, sier rådgiver i Opinion Martin Stubban.

– Nå har vi vært gjennom en sommer preget av mye utenrikssaker, spesielt det som skjer i USA og Midtøsten. Ukraina har havnet i bakgrunnen, sier Stubban.

Stubban trekker også fram at mange har vært positive til EU på grunn av klimapolitikken, men at engasjementet for klima har sluknet litt den siste tiden.

Han tror også at mange har inntrykk av at ytre høyre har hatt fremgang i EU-valget, selv om det ble sentrumspartier som sitter med makten.

– Det kan ha skremt noen sentrumsvelgere som støtter opp under internasjonalt samarbeid, og gjort at de er blitt mer usikre, sier Stubban.

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende

Les også: Opptøyer i Storbritannia: – Sinne og aggresjon som har ventet på å få utløp (+)