– Elbåt er som de første elbilene, kort rekkevidde og med noen utfordringer

SPYDEBERG (Dagsavisen): Hytteeier Petter Gjetanger ved Lyseren er fortsatt blant de få på innsjøen som har gått fra to- og firetaktsmotorer til elektrisk drift av fritidsbåten. Men en gryende elektrifiseringsbølge er på vei. Etter 31. desember 2025 har man heller ikke noe valg. Da forbys bruk av forbrenningsmotorer på innsjøen Lyseren. Elektrisitet blir alternativet.

– Jeg får ofte «kjeft» over spontane ting jeg gjør, men dette båtkjøpet har bare blitt en glede, gliser Gjetanger, når han lydløst glider av gårde i tre knop. Kun akkompagnert av bølgeskvulp langs båtsiden.

Flere båteiere må skifte til elektrisk drift

Fra 500.000 til over en million

Petter Gjetanger var tidlig ute da det for noen år siden ble varslet forbud mot bruk av båt med forbrenningsmotor på innsjøen Lyseren. Etter en alvorlig badeulykke i 2012 var han fast bestemt på å tilegne seg ny kunnskap. Jern- og fargehandleren fra Nesodden dykket ned i det meste som hadde blitt skrevet om litiumbatterier og elektrisk drift av båter. Resultatet ble at han og en kamerat bygde en elektrisk påhengsmotor.

Nyervervet kunnskap førte deretter til ombygging av en plastsnekke ved hytta på Lyseren.

– Motoren kjøpte jeg fra USA, batteripakka fikk jeg fra en ett år gammel elbil. Det var min første ordentlige elbåt. Bensindrift ble erstattet av elektrisitet, forteller Gjetanger.

Forskriften åpner for vurdering av dispensasjon. — Pål Sindre Svae i Indre Østfold kommune om kravet til å bytte ut forbrenningsmotorer til elektriske motorer i fritidsbåter.

Elektrifiseringsentusiasten egenombygde båt er solgt, men seiler fortsatt rundt på samme innsjø. Ved Gjetangers brygge ligger fjorårets investering. En 20 fot åpen plastsnekke, fra konkursrammede Green Waves.

– Nesten alle nye elektriske båter til privatmarkedet bygges i Polen. Denne båtmodellen har blitt levert med forskjellige motorstyrker og batteristørrelser. Batterier er dyrt. Utfordringen til elbåtprodusentene er at markedet ikke er villig til å betale for kvalitetsbatterier. Det betyr at man senker kravene. En båt på denne størrelsen, med toppkvalitet på batteripakka ville ha kostet en drøy million kroner, denne kostet ny 500.000 kroner, forklarer han.

Petter Gjetangers elektriske plastsnekke har seks batterier, og har ca. åtte timers drift på tre knops hastighet. (Tomm Pentz Pedersen)

Rekkeviddeangst på sjøen

Strømkabelen kobles fra før Dagsavisens journalist inviteres om bord. På brygga har Gjetanger lagt opp strømuttak for lading av familiens fritidsbåt. Kapasitet 16 ampere, viser han.

– Jo da, det skal jo litt strøm til. I vårt hytteområde er det nytt 400 volts anlegg – så tilgangen på strøm fram til hver hytte og brygge er god. Men på andre steder rundt innsjøen kan det sikkert bli en utfordring når mange båter skal lades. Flere fellesbrygger planlegger nå strømuttak til de fleste båtene.

Kommuner kan forby bestemte motorteknologier på vann og innsjøer - begrunnet i å verne om naturmiljøet, og fremme trivselen. — Ingunn Limstrand, seksjonsleder i Miljødirektoratet

– Rekkeviddeangst er et kjent begrep hos mange elbilister. Har du blitt tvunget til å ta i bruk padleåra?

– Jo da, jeg gikk tom for strøm en gang, smiler han og fortsetter:

– Displayet viste at det var mer strøm igjen, men det stemte ikke. En hytteeier på andre siden av Lyseren forsto at noe var galt. Han kom roende ut og slepte hos inn til sin brygge. Koblet sammen det han hadde av strømledninger og satte båten til lading. Det ble et hyggelig møte – med prat, kaffe og kake på bryggekanten.

Ved brygga har Gjetanger fått montert opp en ladestolpe til elbåten. (Tomm Pentz Pedersen)

Bak roret vrir Petter Gjetanger på hendelen – som til forveksling minner om den samme funksjonsbryteren i Volkswagen ID – vi sklir sakte ut fra brygga. Lydløst. Behagelig stille, hvor lydene kun skapes av naturen selv. Måkeskrik og bølgeskvulp.

---

Motorferdselsloven

Formålet med motorferdselsloven er å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Utgangspunktet etter motorferdselsloven er at ferdsel med båt med motor (med alle typer motorteknologi) er tillatt på innsjøer som er større enn to kvadratkilometer, og på alle innsjøer som er del av et farbart vassdrag. Kommuner kan likevel bestemme at slik ferdsel «helt eller delvis ikke skal være tillatt». I dette ligger det at kommunen kan forby bestemte motorteknologier.

Kilde: Lovdata

---

– Kan forby bestemte motorteknologier

Ingunn Limstrand, seksjonsleder i Miljødirektoratet, forteller at det allerede er innført, eller kommer til å bli, forbud mot bruk av fossildrevne motorer i flere vann og innsjøer.

– Miljødirektoratet har ikke noen oversikt over hva alle kommuner har fastsatt, eller kommer til å fastsette, av regler etter motorferdselsloven. Vi er imidlertid kjent med at det finnes kommuner som har forbudt bestemte motorteknologier, for eksempel ved å bare tillate elektriske motorer eller ved å forby vannet, forklarer Limstrand.

Ingunn Limstrand, seksjonsleder for seksjon for friluftsliv i land- og friluftslivsavdelingen i Miljødirektoratet. (Terje Trobe/Miljødirektoratet)

Utgangspunktet etter motorferdselsloven er at ferdsel med båt med motor (med alle typer motorteknologi) er tillatt på innsjøer som er større enn to kvadratkilometer og på alle innsjøer som er del av et farbart vassdrag.

– Kommuner kan likevel lage egne bestemmelser?

– Det er riktig. Kommuner kan bestemme at slik ferdsel «helt eller delvis ikke skal være tillatt». I dette ligger det at kommunen kan forby bestemte motorteknologier. I utgangspunktet må forbudene være begrunnet i hensynene motorferdselsloven skal ivareta, som er: «Å verne om naturmiljøet og fremme trivselen», bekrefter seksjonslederen i Miljødepartementet.

Statens naturoppsyn og politiet skal kontrollere

Når det gjelder kontroll av eksempelvis forbud mot bruk av fossildrevne båter på vann og innsjøer, er det Statens naturoppsyn som har ansvaret for oppsyn, og at regler gitt etter motorferdselsloven blir overholdt. I tillegg har politiet et generelt ansvar for å følge opp brudd på straffebestemmelser.

Elektrisk båt er som de første elbilene – kort rekkevidde og med noen utfordringer. — Hytteeier Gjetanger har både bygd om en fritidsbåt til elektrisk drift og kjøpt en ny elsnekke.

– Hvordan er det praktisk mulig å kontrollere effektstyrken på en elektrisk drevet båtmotor?

– I forbindelse med lovendringen i 2021 pekte Klima- og miljødepartementet på at «Det vil være utfordrende å føre kontroll med om en elmotor er innenfor tillatt effektgrense». I en kontrollsituasjon vil man gjerne vurdere bruken av båten. Det vil si hvordan en elektrisk båtmotor blir brukt, og hastighet sett i relasjon til båtstørrelse. En elektrisk båtmotor med lovlig ytelse vil for eksempel normalt ikke kunne løfte en båt i plan, avslutter seksjonsleder i Miljødirektoratet, Ingunn Limstrand.

Økt elbåtinteresse

Skipper Gjetanger stortrives på innsjøen. I sin elbåt.

– Det er en egen ro å kjøre elbåt. Sige sakte av gårde. Det er som å være på en seilbåt for første gang. I tillegg er den superenkel å bruke. Minstemann i familien trengte kun en halvtimes opplæring før hun kunne kjøre båten.

– Hvor lenge kan du seile her i ferskvannet før strømmen er slutt?

– Denne båten har seks batterier. Hver på 2,5 kilowatt. Vi har cirka åtte timers drift på det vi definerer som «kosefart», omtrent tre knop. Forbruket dobles hvis jeg øker farten med 2–3 knop. Men med båt på Lyseren i ti år har du sett meste, og har ikke behov for noen raske transportetapper på sjøen, gliser han.

Selv har han allerede investert i en elbåt, men hytteeier Petter Gjetanger er usikker på hvorfor forbudet mot fossildrevne båter på Lyseren innføres. (Tomm Pentz Pedersen)

Innsjøen Lyseren har et areal på 7,2 kvadratkilometer, hvor båtmodellen til familien Gjetanger sannsynligvis er overrepresentert. Fire hytteeiere i området har kjøpt samme modell. Gjetanger har enda en lignende elbåt som han skal ferdigstille for bruk, og salg. Mest sannsynlig kommer også den til å seile på det samme vannet.

– Siden forbudet mot bruk av fossildrevne motorer nærmer seg, øker interessen og spørsmålene. Det er nok flere som allerede har erfart at små elektriske påhengsmotorer som «selges over disk» i flere varehus kun fungerer som en hjelpemotor på kano. Ikke på en 14 fot Askeladden med tre personer om bord. Elektrisk båt er litt som de første elbilene – kort rekkevidde og med noen utfordringer, mener han.

Årsaken til forbudet mot fossildrevne båter, som innføres i slutten av neste år, er elbåteier Petter Gjetanger usikker på.

– Forurensing? Tja. Antallet båter her på innsjøen kan ikke ha påvirket vannkvaliteten mye. Krav til trykkavløp har nok vært det viktigste for en renere innsjø. Alternativet til elbåter hadde vært å innføre krav om bruk av nye firetakts påhengsmotorer. Hvor utslippet er renere. Lydforurensing? Det er selvfølgelig en mulig årsak, avslutter hytteeieren ved Lyseren.

Kan søke om dispensasjon

– Kravet om å bytte ut forbrenningsmotorer til elektriske motorer på Lyseren er vurdert ut fra å redusere støyen fra båt, fartsreduksjon og forurensningen til vannet. Lyseren er drikkevann, og i drikkevannsforskriften pålegger vannverkseieren å sikre at drikkevann beskyttes mot forurensning.

Det sier Pål Sindre Svae, vilt – og utmarksforvalter i Indre Østfold kommune, og presiserer at det er 31.12.2025 som gjelder for innføring av forbudet.

Utmarksforvalter Svae er ikke kjent med at kommunen har mottatt skriftlige klager på forbudet som er under oppseiling.

– Etter hva Dagsavisen kjenner vil det komme søknader om fritak fra forbudet. Blant annet knyttet til hytter som ligger på en øy. Hvordan stiller kommunen seg til det?

– Vi har foreløpig ikke fått søknader om dispensasjon fra forbudet om forbrenningsmotor. Men forskriften åpner jo for vurdering av dispensasjon – så det kan godt hende det kommer søknader, svarer Svae.

Seksjonsleder i Miljødirektoratet, Ingunn Limstrand, forteller at det allerede er innført, eller kommer til å bli, forbud mot bruk av fossildrevne motorer i flere vann og innsjøer. Illustrasjonsfoto: (Boudewijn Huysmans)

