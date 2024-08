Bemanning i politiet: – Får ikke forlenget kontrakten om det skjer to drap i ditt politidistrikt

– Hvis du for eksempel jobber midlertidig et sted, kan man kanskje først få beskjed om at sjansene er gode for å få forlenget en kontrakt slik budsjettet ser ut der og da, for å så oppleve at du får ikke forlenget kontrakten om det skjer to drap i ditt politidistrikt.

Det sier Unn Alma Skatvold, forbundsleder i Politiets Fellesforbund. De er Norges største fagforening for politiet og oppgir at de har over 17.000 medlemmer.

De siste årene har debatten om bemanningssituasjonen i politiet rast. I all hovedsak har det dreid seg om kritikk rettet mot mengden politibetjenter, og hvordan man skal få ansatt flere.

Midlertidige ansettelser er ifølge både forbundsleder Skatvold, leder for politistudentene i Politiets Fellesforbund Alexander Stokkedal og flere anonyme polititjenestemenn Dagsavisen har snakket med, et vel så stort problem.

Regjeringen har de siste årene sørget for flere lokale politistasjoner, men høster kritikk for at de er dårlig bemannet og lite besøkt. I fjor åpnet regjeringen åtte nye politikontorer, og i år skal elleve nye åpnes.

En kartlegging gjort av TV 2 viser at kontorene som åpnet i fjor, i snitt har hatt ett besøk i uken, ifølge NTB.

Innleid og underfinansiert

I tillegg til konsekvensene av midlertidige stillinger, er bemanningssituasjonen alvorlig nok på egen hånd, og antall politibetjenter er altfor lav, mener Skatvold.

– Det er kjempelavt. Vi sliter med dårlig bemanning. Vi får jo det spørsmålet gang på gang, om det handler om ressurser, men det gjør jo faktisk det. Oslopolitiet har jo gjennomført en undersøkelse, som viser at der i byen folk er mest misfornøyd med politiet, så er det fordi at politiet ikke kommer når de trenger dem. Vi har heller aldri hatt så høy henleggelsesgrad som nå. Våre politikolleger trenger flere kolleger, rett og slett. sier hun.

– Må midler øremerkes til økt bemanning eller må politidistriktene få bredere fullmakter til å selv bestemme hva pengene skal gå til?

– Bredere fullmakter til distriktene er det som trengs. Det som er interessant nå er at finansdepartementet fikk i oppdrag av justisdepartementet om å se på pengebruken i norsk politi. Midlene øker og øker, men det kommer fremdeles inn klager på at ting ikke går rundt. Områdegjennomgangen konkluderer med akkurat det – det har vært for mye politisk detaljstyring, men også for stort fokus på antall enheter, mannskap og lignende. De skriver at politimesterne i større grad bør få et handlingsrom hvor de selv definerer hvordan pengene skal brukes, basert på å gjøre publikum og allmennheten fornøyd. Å drive et politi i Finnmark og Innlandet er ikke nødvendigvis likt, sier Skatvold.

Områdegjennomgangen er en rapport som omhandler økonomistyringen og budsjettsituasjonen i politiet.

Rammer både nyutdannede og veteraner

Midlertidige ansettelser rammer nyutdannede politistudenter aller hardest. Tall fra Politidirektoratet viser at kun 9,9 prosent av de totalt 347 uteksaminerte politistudentene i 2020-2023-kullet har en fast ansettelse i politiet per april 2024.

Alexander Stokkedal, tillitsvalgt for politistudentene i Politiets Fellesforbund, mener allikevel at problemet ikke kun gjelder nyutdannede.

– Dette gjelder også godt voksne og faste ansatte som får problemer når de skal endre arbeidssted eller stilling også. Dette er et gjennomgående problem, sier han.

Stokkedal har også sett kontrakter så korte som to uker av gangen.

– Senest her om dagen snakket jeg med noen som har stilling i operasjonssentralen. Han er på sitt andre år som vikar, for en person som også var der som vikar for en person som igjen er i et vikariat som instruktør. Dette er ikke studenter, men godt voksne folk. Det er en ond sirkel, kan man si.

Politidirektoratet har ikke komplette tall på hvor mange midlertidig ansatte som finnes i politiet, nettopp fordi stillingene er midlertidige og ikke lar seg fange i en rapport.

– Våre politikolleger trenger flere kolleger, mener Unn Alma Skatvold, forbundsleder i Politiets Fellesforbund. (Annika Byrde/NTB)

Politibetjentene

Dagsavisen har snakket med flere politibetjenter som har midlertidig kontrakt i form av vikariat. Først ved tilbud om anonymitet fikk vi fire personer til å stille. De samme bekymringene går igjen hos dem alle sammen.

Politibetjentenes identitet er kjent for Dagsavisen.

Pål

En av dem er «Pål». Han er i 30-årene, og jobber for et av Norges største politidistrikt, hvor han for øyeblikket er sommervikar. Han forklarer at de fleste sommervikarer får kontrakt på 8 uker, men at arbeidslivet fremover nok vil preges av mye av det samme.

– Jeg tenker nok at dette blir vanskelig. Jeg blir nok nødt til å hoppe fra vikariat til vikariat. Forhåpentligvis ender det opp i et vikariat som varer i 3 år, slik at de er nødt til å ansette meg fast, sier Pål.

I statsansatteloven står at de som er midlertidig ansatt men har jobbet for staten i 3 år, skal være som fast ansatte å regne.

Han sier det er vanskelig å planlegge fremtiden.

– Det begrenser jo evnen til å planlegge livet ditt. Du er nødt til å takke ja til alt du får for å kunne betale regninger. Det er en lei situasjon, for det er dette jeg ønsker. Jeg vil jo være politi. Selv om jeg har gått ned i lønn sammenlignet med forrige jobben min, sier Pål.

Herman

«Herman» er i sene 20-årene. Han opplyser om at antall ansatte i distriktet han jobber i ikke er skalert etter oppdragsmengden, og at det er veldig mye å gjøre. Han omtaler det som et mellomstort distrikt.

Han har kun noen dager igjen av en kontrakt på to måneder. Han vet ikke hva han skal gjøre neste uke.

– Skal man ha is i magen og håpe på en forlengelse? Det er mulig noen har råd til det, men man må da tjene penger. Det blir fort en sivil jobb. Kanskje noe innen psykiatrien, eller noe sosialfaglig. Men det er jo politi jeg ønsker å være. Midlertidige kontrakter hvor man først siste uka får vite om du får en måned til i jobben, det går på psyken løs, synes Herman.

Han sier at han tar de politivikariatene han får, men han eier leilighet og har samboer i distriktet han jobber.

– Før kunne man takket ja til et par måneders vikariat i for eksempel Finnmark, men det går jo ikke nå. Ikke et vondt ord om Finnmark altså, men det pleide å være mulig å finne jobber et stykke lenger unna. Men om jeg får tilbud om fast jobb der oppe, da får jeg et vanskelig valg, livet mitt hjemme eller jobben, sier Herman.

Politiet i arbeid. Ingen av de politibetjentene Dagsavisen snakket med følte seg komfortable med å uttale seg uten løfte om anonymitet. De fryktet blant annet mulighetene for videre jobb. Bildet er et illustrasjonsfoto. (Heiko Junge/NTB)

Åsmund

«Åsmund» er også i 20-årene. Han har nettopp flyttet til et nytt politidistrikt, etter å fullført et års langt vikariat en annen plass i landet.

Hans nåværende vikariat er på fem måneder.

– Det hele gjør jo ting veldig uforutsigbart. Det blir for eksempel vanskelig for meg å finne et sted å bo. Det finnes knapt noen som vil leie ut en leilighet i kun 4–5 måneder. I tillegg er det utfordrende med venner og familierelasjoner, sier Åsmund.

Hans plan for fremtiden handler om å vise seg fra sin beste side yrkesmessig.

– Når man er i en så usikker jobbsituasjon så må man bare skape det beste inntrykket man kan ovenfor arbeidsgiver. Som vikar handler det om å jobbe hardt og stå på for å få en forlengelse. Men man blir jo kjent med folk, og det tar ikke mange månedene før man har skapt et nettverk og trives der man er – så må man flytte igjen, sier han.

Jonas

«Jonas» er i slutten av 20-årene, og er også sommervikar. Han jobber i et mellomstort politidistrikt, og sier det er travle dager. Når han er ferdig der, vet han ikke hva han skal gjøre, til tross for at det er bred politisk enighet om mer politibetjenter.

– Jeg har lett etter vikariater og faste stillinger i et år. Jeg søker på alt som er. Vi ser jo at det er et ufattelig stort behov, men det dekkes kun stort sett av overtid, til tross for at det kunne vært egne stillinger for det, sier Jonas.

Også han mener det er vanskelig å planlegge fremtiden.

– Jeg begynner egentlig å bli klar for å slå meg ned et sted å finne en fast jobb. Jeg er jo i slutten av 20-årene. Å kunne slå seg ned et sted er til de grader et usikkerhetsmoment. Plutselig får man to måneders vikariat i Vadsø, men når du er ferdig der vet du ikke om du bare må reise vekk eller om du kan være der i en måned eller to til, sier han.

Han sier, i likhet med Herman, at de fleste nyutdannede som ikke finner vikariater eller faste stillinger ofte ender opp med å jobbe i psykiatrien. Han mener det kan være relevant for yrket og kan se bra ut på CV-en. Han er også spent på hvordan neste år vil se ut.

– Nå har det jo kommet en økning i midler til etaten, så vi får se hvordan det går. Ballen er i etatens hjørne, mener Jonas.

Penger og prioriteringer

Alexander Stokkedal mener det haster med å få gjennomført og realisert en langtidsplan for politiet, som Stortinget vedtok i juni.

Han etterlyser en langtidsplan basert på forsvarets modell, hvor det foretas en behovsanalyse i bunn først.

– Det har jo blitt tverrpolitisk enighet om en langtidsplan, men problemet med politikerne er at de ikke klarer å bli enige om hva den skal inneholde, og hvordan rammen skal fungere. De diskuterer og diskuterer og mener at dette er en løsning, men vi venter spent på det.

Alexander Stokkedal er redd for at politikerne ikke kommer til å bli enige om innholdet i en langtidsplan for politiet. (Privat)

Det er også et spørsmål om hvordan finansieringen av politiet foregår, mener Stokkedal.

– Flere ganger i løpet av mine år som tillitsvalgt har jeg lagt merke til at politikere ofte tenker at de finner en løsning gjennom finansiering alene. Men de kan ikke vite om dette løser problemene man diskuterer. Når pengene til slutt kommer til politiet, så er de ikke politikerne som bestemmer hva det går til. Det kan hende behovet er trykkende et annet sted, sier Stokkedal, og fortsetter:

– Man har nok en forestilling om hva pengene skal gå til, men så har man kanskje nettopp krasjet en politibil, eller så er det to personer som har sluttet, og minimumsbemanningen møtes ikke uten å ansette noen midlertidig. Det er så mange uforutsette behov som ikke dekkes. Det er fordi man i utgangspunktet ikke har nok midler til å dekke grunnbehovet, sier han.

Ingen langsiktighet

Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund mener en viss grad av midlertidige stillinger er naturlig, men at det har gått for langt.

– Det eksisterer ingen langsiktighet. Politimesterne er nødt til å planlegge for fem måneder av gangen. Da tør ikke de ansette folk fast, for da går de i minus.

Hun påpeker at Politiet er en mannskapsintensiv institusjon.

– Det betyr at vi bruker 80 prosent av budsjettet på å ha folk i jobb. Det betyr at hvis en politibil krasjer, må man kutte en stilling i flere måneder for å få det til å gå rundt, sier Skatvold.

– De siste 20 prosentene må man holde av til husleie, tolker, bensin, obduksjoner og andre utgifter. Med en gang et politidistrikt ser at de kommer til å gå i minus etter et ekstremvær eller at Innlandet plutselig opplever sju drap i starten av året, så har de ikke noe annet valg og er nødt til å ty til stans på fornyelse av kontrakter, altså en nedbemanning, for å få det til å gå rundt, sier Skatvold.

Dugnadspoliti

Skatvold har til og med opplevd at nyutdannede politistudenter tilbyr seg å jobbe frivillig.

– Vi har vært kritiske til at de nyutdannede blir sjeleglade bare for å få en fot innenfor. Det er til og med folk som ringer for å spørre om de kan jobbe gratis, sier Skatvold.

Hun sier at også mulighetene for varsling rammes av midlertidige arbeidsplasser.

– En annen ting som er viktig er jo også det at muligheten for å varsle i trakasseringssituasjoner også forsvinner ved slike midlertidige stillinger. Hvor lett er det å være en varsler når du har et tre måneders vikariat? spør Skatvold.

Hun sier politimestere også opplever situasjonen som lei.

– Det er mange politiledere som sier til meg at de synes det er skikkelig vondt. De sier de ser så mange dyktige folk de har lyst til å ansette fast, men de vet at de kun kan gi dem tre måneder av gangen eller lignende, fordi de ikke vet hva de har å rutte med til neste års budsjett.

– Klar over situasjonen

På spørsmål om manglende langsiktig planlegging og hvordan problemene med midlertidige stillinger rammer politibetjenter og politidistriktene, sier statssekretær Sigve Bolstad (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet at de er klar over problematikken.

Organiserig av politidistrikter, Sigve Bolstad: Forbundsleder Statssekretær Sigve Bolstad fra Senterpartiet. (Terje Bendiksby/NTB)

– Vi er fullstendig klar over situasjonen og jobber beinhardt hver dag for å få flere ansatte i politiet. Samfunnet trenger flere politi i arbeid og det er også vårt klare mål. Nå har regjeringen i tillegg gjennomført en historisk satsing på politi i revidert nasjonalbudsjett og har styrket etaten med 1,6 milliarder kroner. Med denne styrkingen gjennomfører vi et kraftløft for norsk politi som gjør at de kan ansette enda flere politifolk og styrke det gode arbeidet de allerede gjør i dag, skriver Bolstad til Dagsavisen, og lover mer langsiktig styring av politiet.

– Regjeringen vil legge til rette for en mer langsiktig og helhetlig styring av politiet, dette er et pågående arbeid og vi vil komme tilbake til dette når statsbudsjettet for 2025 legges fram til høsten.

