Politiet mener seks dødsfall i Bodø ikke har sammenheng

Politiet har nå mottatt tre av seks obduksjonsrapporter, melder TV 2.

– Så langt er det ingen likhetstrekk når det gjelder dødsårsakene, sier politiavdelingssjef Alf Gunnar Holm i Nordland politidistrikt.

Han understreker at de fortsatt venter på tre obduksjonsrapporter, og at de ikke mistenker noen for å ha gjort noe straffbart knyttet til dødsfallene.

Politiet i Nordland uttalte i april at de mente at fellesnevneren for fem av de seks dødsfallene var stoffet bensedin.

– Bensedin kan man kun få kjøpt illegalt i Norge. Det gjør at det er en viss risiko for at det inneholder noe annet enn hva det selges som, sa Holm i en pressemelding i april.

