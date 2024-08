Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Trondheim

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skal ikke ha vært andre personer til stede i boligen, og Trøndelag politidistrikt opplyser til TV 2 at de fikk varsling om dødsfallet gjennom en lege.

Jourhavende jurist Julie Rønningen sier til Adresseavisen at politiet betegner dødsfallet som mistenkelig, og at de ikke utelukker at det har skjedd noe kriminelt.

– Det er absolutt én av hypotesene vi har innledningsvis i saken, sier hun.

Politiet meldte om dødsfallet klokken 17.19, og like før klokken 20 opplyste Rønningen til Adressa at pårørende i saken er varslet.

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

Les også: Saras foreldre løy for 23 år siden. Nå vil UDI sende datteren ut av Norge

Les også: Eks-ambassadør til Dagsavisen: – Jeg har aldri sett noe lignende (+)