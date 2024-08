Tilbyr sovesaler til boligløse studenter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er studentsamskipnadene i Bergen og Oslo som nå etablerer sovesaler for å hjelpe studenter som ikke har tak over hodet, skriver Khrono.

I Bergen kan det være du må dele sovesal med inntil 21 andre, og prisen er 2000 kroner for tre uker. Hvis man etterpå flytter inn på en studentbolig hos Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet, blir beløpet trukket fra første husleie.

Styreleder Amalie Lunde i Sammen betegner det private markedet som utrolig presset, og forteller at 3485 studenter står i studentboligkø. Hun tror det kan bli rift om plassene på sovesalene som nå rigges opp.

– Vi hadde samme tilbud i fjor, da benyttet 25 studenter seg av det. På grunn av økt etterspørsel og et mer presset leiemarked forventer vi at behovet er større i år, og har derfor utvidet tilbudet til å ha plass til 92 studenter. Vi håper ikke behovet blir så stort, men er bekymret for hvor mange som står uten bolig ved studiestart, sier hun til Khrono.

I Oslo blir det sovesaler i lesesalsbygget på Sogn studentby hvor studentene må dele rom med fra en til fem personer. Prisen er 180 kroner natten.

