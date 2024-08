Mann gikk seg vill i Østmarka ved Oslo lørdag - politiet ber om tips

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Søket pågikk hele natt til søndag uten resultat og ble søndag trappet opp. Sist gang noen var i kontakt med savnede, var lørdag klokken kveld.

– Kona var i kontakt med ham ved 16-tiden, og da sa han at han hadde gått seg vill. Siste kontakt var ved 19-tiden, sier operasjonsleder Joakim Ormaasen til NTB søndag morgen.

Politiets etterforskning viser at den savnede mannen mest sannsynlig har gått inn i Østmarka ved Marikollen i Rælingen kommune.

«De som var i Østmarka på Rælingen-siden, samt badegjester ved Myrdammen i går som kan ha gjort aktuelle observasjoner, bes ringe tipstelefon 64999130.", skriver Øst politidistrikt i en melding på X.

Ifølge politiet gikk mannen ut på tur i området lørdag klokken 10.

Mannen skal kun være kledd for en vanlig dagstur. Det har vært kraftige regnbyger i området i løpet av natten, og det er sendt ut farevarsel for styrtregn i store deler av Østlandet søndag.

Natt til søndag var været for dårlig i området til at man kunne bruke helikopter, men søndag ved 10-tiden er et politihelikopter satt inn i søket.

