Oslo Børs følger verdens børser – hovedindeksen ned rundt 2 prosent kort tid etter åpning

Tidligere i uken har Oslo Børs blitt drevet oppover av noe høyere oljepriser, skriver E24.

I 9.30-tiden lå hovedindeksen på 1428,1 poeng, en nedgang på 1,6 prosent.

Det gikk nedover for flere av de største selskapene på børsen. Equinor (-0,76), Frontline (-3.03), Aker BP (-1,30) og Kongsberg Gruppen (-3,04) hadde alle røde tall.

Men for oljeprisen pekte pilen oppover. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 80,24 dollar fredag formiddag, en oppgang på 0,38 prosent.

I Europa ellers gikk det også nedover. FTSE 100-børsen i London falt med 0,53 prosent fredag formiddag. I Paris gikk CAC 40 ned 0,92 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt falt med 1,55 prosent.

