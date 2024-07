Helikopter krasjet i bygning i Irland – flere fryktes omkommet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Etter det vi forstår, så er det flere omkomne, men vi kan ikke gå ut med tall ennå, sier Pat Hunt i Westmeath brannvesen, ifølge Sky News.

Nødetatene er på stedet, og Irlands havarikommisjon opplyser at de har sendt et team til stedet for å undersøke hendelsen. Den fant sted i landsbyen Jorristown, i nærheten av byen Killucan.

– Havarikommisjonen har blitt gjort oppmerksom på en helikopterkrasj i nærheten av Killucan i Westmeath fylke. Kommisjonen har sendt et team med etterforskere, skriver havarikommisjonen, ifølge avisa Irish Times.

Ifølge avisas opplysninger har helikopteret truffet en grisefarm, mellom landsbyene Raharney og Killucan. De skriver samtidig at det er snakk om et lite helikopter med maks tre personer om bord.

Ordføreren i distriktet omtaler ulykken som sjokkerende og tragisk, ifølge Sky News.

