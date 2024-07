16 sauer skremt i hjel i Fetsund, ifølge veterinær

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg har obdusert sauene, og det er ingen tegn til sykdom. Sauene har blødninger og væske i lungevev, noe som er tydelig tegn på at de er skremt til døde, sier veterinær og leder i jordbruksforeningen Per-Jacob Ølstad til Indre Akershus Blad.

Hendelsen skjedde på en av øyene i Nordre Øyeren Naturreservat i Fetsund. Når sauene døde, er ikke fastslått, men saueeieren fikk melding om to døde sauer som fløt i vannet, før helgen, skriver avisen. Eieren tok seg ut til området lørdag og fikk bekreftet hendelsen.

Årsaken til at sauene døde, er usikkert, men veterinæren heller mot at dyrene er blitt skremt av en løshund. Droneflyging kan også være en mulighet.

– Sauene lå langs hovedstien der det er lettest å løpe. Jeg heller til at de er skremt av løshund. For dyras del er det en tragedie. De løper og løper til de ikke orker mer. Og så dør de. At det er menneskelig aktivitet som skal ta livet av dem, er unødvendig, sier han.

Ølstad forteller at det nylig ble oppdaget at en drone skremte kuer i samme område. Det er også mange som ikke overholder båndtvangen, sier han.

