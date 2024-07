De to personene som i natt satt fast på toppen av Store Skagastølstind, ble fredag ettermiddag hentet ned med redningshelikopter.

– Begge er nå om bord i redningshelikopter og på vei ned. Det blir beskrevet som at de er i god form, forholdene tatt i betraktning, skriver operasjonsleder Tore-Andre Brakstad i Vest politidistrikt i en melding til pressen.

Det var natt til fredag at politiet meldte om at to personer – en mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene – satt skårfast på toppen av Store Skagastølstind.

De to hadde vært på klatretur siden torsdag morgen, men kom seg ikke ned. De kontaktet selv politiet på telefon sent på kvelden torsdag. Siden har de hatt jevnlig kontakt med politiet og Hovedredningssentralen. Politiet har sagt at de ikke var kledd for å tilbringe natten i fjellet.

Den alpine redningsgruppen startet turen opp fjellet i 4-tiden.

Mannskapet måtte i 8-tiden avbryte et redningsforsøk grunnet dårlige værforhold. Da var de drøyt 200 meter unna toppen.

Gjennom dagen har de måttet ta seg ned en strekning til fots på grunn av at redningshelikopteret ikke kunne fly opp.

Store Skagastølstind er med sine 2405 meter Norges tredje høyeste fjell – og det høyeste som innebærer klatring for å komme til topps. Fjellet ligger vest i Jotunheimen.

